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人氣衝第二！串流平台Disney+狙擊網飛 「品牌聲望調查」來抽iPhone

App活動小組／綜合報導

看劇看電影的串流平台在疫情時期大受歡迎，其中網飛Netflix名聲最響，但在ETtoday新聞雲現正舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」顯示，Netflix雖然高居支持首位，但第二名至第四名的Disney+、LINE TV、愛奇藝戰況膠著。

特別一提的是新加入台灣服務區的迪士尼串流平台Disney+，支持票數成長迅速，一天就從第四名上升至第二名，目前占比為13%。

Netflix 人氣支持度 43%→40% 下降
Disney+ 人氣支持度 10%→13% 上升
LINE TV 人氣支持度 13%→11% 下降
愛奇藝 人氣支持度 12%→11% 下降

ETtoday新聞雲為了提倡各業界優良企業文化、營運風格與優質行銷，特舉辦「2021企業品牌聲望大調查」。我們發現調查短短數日至今，五十嵐赫然登上競爭激列的手搖飲品分類人氣王！

截自12月5日12:00 最新調查人氣獎首位：
ETtoday新聞雲也呼籲網友來投下自己最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，每個獎項區域都要完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數，投完票記得在右下點選「參加抽獎」，僅第一次需確認個人得獎寄件資料。每天投，抽獎機會高達1860次！

[廣告]請繼續往下閱讀...

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

 

►早起不賴床的秘密幫手就是它

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