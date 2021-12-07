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果粉爆發！看好蘋果2022「品牌大調查」突破萬票關　iPhone13等你抽

▲蘋果明年將推可無線充電的iPad Pro。（圖／取自macrumors）

▲蘋果明年將推可無線充電的iPad Pro。（圖／取自macrumors）

App活動小組／綜合報導

多次透漏蘋果產品消息的《彭博社》資深記者Mark Gurman，昨(12/6)又指出蘋果2022年將有重大改變。根據本站報導「蘋果2022年將推逾10項新品！iPad Pro可無線充電　還有兩款iPhone」，蘋果預計發布無線充電功能的iPad Pro，並推出升級版的入門款iPad及iPad Air。並針對近期較熱的元宇宙話題，預測未來蘋果AR頭戴式裝置的各項新功能。

諸多有感的進展，立即引起關注，讓大量果粉的信心再度回溫。根據「ETtoday企業品牌聲望大調查」的最新戰況，蘋果截至今日11:30為止，在「最佳人氣獎」項目手機類，已拿下逾1.1萬票，突破萬票人氣關卡。

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在「最佳品牌」、「永續經營」兩個獎項內，也都逼近萬票關卡，持續保持領先地位，可見蘋果在台人氣持續攀高。

 手機品牌目前人氣排行：

ETtoday新聞雲為了提倡各業界優良企業文化、營運風格與優質行銷，特舉辦「2021企業品牌聲望大調查」。分別就「最佳人氣」、「最佳品牌」、「永續經營」三獎項，分別調查各企業的品牌印象。

目前「最佳人氣獎」項目，已有三企業突破萬票大關，分別是食品類的「義美食品」、手機類「美商蘋果亞洲」、量販賣場類的「全聯實業」。其他各類別排名第一的多家企業，距離萬票也僅一步之遙。

截自12月7日11:30 最新調查人氣獎首位：

ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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