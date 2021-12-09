　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市青年職涯儲值護照懶人包快筆記　年末最終場徵才熱身中

▲▼台北青年職涯儲值護照,尋職津貼。（圖／台北市政府提供）

▲因疫情衝擊青年尋職不易，臺北市政府提供有力後盾。（圖／臺北市政府提供）

生活中心／綜合報導

新冠疫情對各行各業影響甚鉅，更打亂許多應屆畢業生的生涯規劃，根據求職網調查，今年應屆畢業或退伍且歷經求職的社會新鮮人中僅有約3成順利就業，比例遠低於去年、更創下8年來新低。為協助媒合青年尋職，臺北市勞動局日前推出「台北青年職涯儲值護照」計畫，鼓勵青年運用「臺北青年職涯發展中心」資源求職，若求職未果，也能領取每人最高1萬5的「尋職津貼」，減緩尋職期間經濟壓力，讓待業青年再接再厲不放棄！

▲▼就業服務處職涯諮詢採訪。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臺北市政府推出「青年職涯儲值護照」試辦計畫，提供尋職津貼鼓勵青年使用北市府就業輔導資源。（圖／資料照）

由於疫情影響，勞動局預估本年度首次投入職場的青年，將需要比往年更長的求職期，而求職青年若能提升對就業市場的認識及思索自身的職涯規劃，將能使求職更加順利，因此針對設籍於臺北市且初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，試辦「台北青年職涯儲值護照」計畫。

▲▼台北青年職涯儲值護照,尋職津貼。（圖／台北市政府提供）

▲符合參加資格的青年須先至台北就業大補帖網站加入會員，至相關頁面點選「我要申請」、填寫相關基本資料並上傳相關文件，就能申請職涯儲值護照。（圖／臺北市政府提供）

符合參加資格的青年須先至台北就業大補帖網站加入會員，至相關頁面點選「我要申請」、填寫相關基本資料並上傳相關文件，就能申請職涯儲值護照。在護照核發的30日內，青年需至「臺北青年職涯發展中心」完成職業心理測驗及1次職涯諮詢，並接受1次以上的推介就業服務，若能順利完成，就能領取5千元的「尋職津貼」。

假使求職仍不順利也別擔心！求職青年於參加計畫的第30至60日間若能持續努力，到北市各就業服務站完成2次就業輔導及2次推介就業，仍可再申請5千元津貼；求職第61至90日間，不氣餒前往各就服站完成2次就業輔導及3次推介就業者，還能再申請5千元津貼。就業輔導服務，係指就服處提供之職業心理測驗、就業諮詢服務、就業促進研習班、職涯成長講座、徵才活動。

▲▼台北青年職涯儲值護照,尋職津貼。（圖／台北市政府提供）

▲完成護照申請步驟後，可在會員中心內點選我的護照查看護照內容。（圖／臺北市政府提供）

心動了嗎？有意申請「台北青年職涯儲值護照」並符合資格的青年，請備妥申請書、身分證正反面影本及最近三個月內之新式戶口名簿（含詳細記事）影本或電子戶籍謄本、最高學歷畢（肄）業證書影本等文件；有意進一步申請計畫補助者，則應備妥申請書、查詢就業保險或勞工保險等資料同意書及切結書、就業輔導服務紀錄證明、已回復介紹卡證明、本人名義之金融機構存摺封面影本等文件。

勞動局進一步提醒，參加此計畫的青年，如在核發職涯儲值護照之日起30日內已參加就業保險或勞工保險逾14日者，就不得再申請第二次、第三次補助；青年若於核發職涯儲值護照之日起60日內已參加就業保險或勞工保險逾14日者，則不得申請第三次補助。

年前卡位拚就業，臺北市就業服務處將於12月21日下午1點至4點於格萊天漾大飯店舉辦「賞花燈，拚就業專案招募活動」，將有15家廠商熱情相挺。活動採現場面試，本次徵才也列入青年職涯儲值護照中的就業輔導唷。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
台積電工作「下班沒看過太陽」　他跳槽結局網全跪
逆子弒父分屍「不是因為家暴」！　最新動機曝光
站黃偉哲旁「G級頭燈」撐爆襯衫！　短髮妹是她
12元美式、拿鐵買2送2！　超商咖啡優惠一次看
藍鈞天宣布升格二寶爸！　超音波照出爐
強制打2劑疫苗「她堅持不打」！　網全轟爆
婚紗照「新娘臉貼男下體」！　身分被神出
邵雨薇「眼睛撕裂傷爆血」！　傷勢照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北市推1.5萬元青年就業補助　申請辦法曝光

台科大智慧系統好聰明　可揪出交通違規及車流狀況

公務員又爽又涼？他揭「暗黑真相」：根本國家奴隸...網戰爆

什麼工作能做10年以上？　鄉民秒答「這職業」：願意做一輩子

藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區　聲明「中油7年前評估已知道」

澎湖子弟返鄉驚見抱卵母蟹攤上賣　前董座痛心建議全年禁捕

奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

北市青年職涯儲值護照懶人包快筆記　年末最終場徵才熱身中

全家就我家「每天帶便當」霸位辦公！他提2要求被拒　揪親友刷1星

娘家給蔬果婆家卻嫌棄！網見「關鍵字」洗臉孕媳：妳也有問題

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

台科大智慧系統好聰明　可揪出交通違規及車流狀況

公務員又爽又涼？他揭「暗黑真相」：根本國家奴隸...網戰爆

什麼工作能做10年以上？　鄉民秒答「這職業」：願意做一輩子

藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區　聲明「中油7年前評估已知道」

澎湖子弟返鄉驚見抱卵母蟹攤上賣　前董座痛心建議全年禁捕

奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

北市青年職涯儲值護照懶人包快筆記　年末最終場徵才熱身中

全家就我家「每天帶便當」霸位辦公！他提2要求被拒　揪親友刷1星

娘家給蔬果婆家卻嫌棄！網見「關鍵字」洗臉孕媳：妳也有問題

終結輕憂鬱有妙計　成大學生開發「減壓珍珠奶茶」讓您忘憂！

胖艾美激瘦35公斤曝「整個團隊都反對」：當搞笑肥妹可以賺數百萬

石宇奇湯姆斯盃退賽嗆網友「我就搞人心態」　被中國隊禁賽反省

3C通路雙12優惠　三星旗艦現折1萬6、iPhone 12跌3600元

Omicron兇猛「3劑還不夠」　輝瑞CEO：恐需提前接種第4劑疫苗

飛彈上兵性騷11名同僚！7人是他長官　法官認證：汰除剛好

「棧橋是影響最小方案」　政院重申：三接沒有蓋在藻礁上

好領又好用！五倍券2296萬人領用　零售業營業額3730億創新高

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝...網全炸鍋

在家啃老20年…逆子弒父分屍不是因為家暴！最新動機曝光

公投倒數9天！　民進黨串連22縣市宣講公投「支持台灣繼續進步」

生活熱門新聞

買不到了快囤貨！　76年台灣「老字號產品」將停產

《華燈初上》真實版！她被5年閨蜜搶男友崩潰休學

2022最強運「5生肖」曝！

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

又有烏克蘭正妹！　內行人曝定居台灣原因

倒數9天！59類人快接種　明年元旦「恐被戳鼻名單」一次看

明天北台再迎雨　下周冷空氣發威

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

夜市吃土虱　驚見「肉塊藏觸手」

林秉樞母喪贈花名單！媒體大老稱「被同事冒名」

台人嫌醜不穿羽絨衣？ 網揭：他們最需要

家暴翁成「永和無頭屍」！網風向挺兇嫌：求輕判

堅持不打疫苗「我有人身自主權」　遭網轟爆

更多熱門

相關新聞

提前邁入超高齡社會！臺中長照培訓「補助最高1萬5」

提前邁入超高齡社會！臺中長照培訓「補助最高1萬5」

台灣早在1993年就邁入了高齡化社會，去年國家發展委員會更是宣布進入人口負成長階段，超高齡（85歲以上）人口已占老年人口10.7%，預計2025年便會提前迎來超高齡社會，意即每5人就有1人是65歲以上的長輩。

失業率10年新高　立委喊尋職津貼擴大範圍

失業率10年新高　立委喊尋職津貼擴大範圍

畢業生找工作可領3.2萬　5QA一次看懂

畢業生找工作可領3.2萬　5QA一次看懂

疫情衝擊畢業生！　蔣萬安籲政府給青年「尋職津貼」

疫情衝擊畢業生！　蔣萬安籲政府給青年「尋職津貼」

國民黨團支持發尋職津貼　新冠世代必須協助

國民黨團支持發尋職津貼　新冠世代必須協助

關鍵字：

就業輔導青年職涯儲值護照尋職津貼台北青年職涯發展中心

讀者迴響

熱門新聞

「永和無頭屍」兇手抓到了

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

永和分屍監視器追消失行李箱　伴屍9天肢解丟水溝

買不到了快囤貨！　76年台灣「老字號產品」將停產

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

更多

最夯影音

更多
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面