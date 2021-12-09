北市青年職涯儲值護照懶人包快筆記　年末最終場徵才熱身中

▲因疫情衝擊青年尋職不易，臺北市政府提供有力後盾。（圖／臺北市政府提供）



生活中心／綜合報導

新冠疫情對各行各業影響甚鉅，更打亂許多應屆畢業生的生涯規劃，根據求職網調查，今年應屆畢業或退伍且歷經求職的社會新鮮人中僅有約3成順利就業，比例遠低於去年、更創下8年來新低。為協助媒合青年尋職，臺北市勞動局日前推出「台北青年職涯儲值護照」計畫，鼓勵青年運用「臺北青年職涯發展中心」資源求職，若求職未果，也能領取每人最高1萬5的「尋職津貼」，減緩尋職期間經濟壓力，讓待業青年再接再厲不放棄！

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▲臺北市政府推出「青年職涯儲值護照」試辦計畫，提供尋職津貼鼓勵青年使用北市府就業輔導資源。（圖／資料照）

由於疫情影響，勞動局預估本年度首次投入職場的青年，將需要比往年更長的求職期，而求職青年若能提升對就業市場的認識及思索自身的職涯規劃，將能使求職更加順利，因此針對設籍於臺北市且初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，試辦「台北青年職涯儲值護照」計畫。

▲符合參加資格的青年須先至台北就業大補帖網站加入會員，至相關頁面點選「我要申請」、填寫相關基本資料並上傳相關文件，就能申請職涯儲值護照。（圖／臺北市政府提供）

符合參加資格的青年須先至台北就業大補帖網站加入會員，至相關頁面點選「我要申請」、填寫相關基本資料並上傳相關文件，就能申請職涯儲值護照。在護照核發的30日內，青年需至「臺北青年職涯發展中心」完成職業心理測驗及1次職涯諮詢，並接受1次以上的推介就業服務，若能順利完成，就能領取5千元的「尋職津貼」。

假使求職仍不順利也別擔心！求職青年於參加計畫的第30至60日間若能持續努力，到北市各就業服務站完成2次就業輔導及2次推介就業，仍可再申請5千元津貼；求職第61至90日間，不氣餒前往各就服站完成2次就業輔導及3次推介就業者，還能再申請5千元津貼。就業輔導服務，係指就服處提供之職業心理測驗、就業諮詢服務、就業促進研習班、職涯成長講座、徵才活動。

▲完成護照申請步驟後，可在會員中心內點選我的護照查看護照內容。（圖／臺北市政府提供）

心動了嗎？有意申請「台北青年職涯儲值護照」並符合資格的青年，請備妥申請書、身分證正反面影本及最近三個月內之新式戶口名簿（含詳細記事）影本或電子戶籍謄本、最高學歷畢（肄）業證書影本等文件；有意進一步申請計畫補助者，則應備妥申請書、查詢就業保險或勞工保險等資料同意書及切結書、就業輔導服務紀錄證明、已回復介紹卡證明、本人名義之金融機構存摺封面影本等文件。

勞動局進一步提醒，參加此計畫的青年，如在核發職涯儲值護照之日起30日內已參加就業保險或勞工保險逾14日者，就不得再申請第二次、第三次補助；青年若於核發職涯儲值護照之日起60日內已參加就業保險或勞工保險逾14日者，則不得申請第三次補助。

年前卡位拚就業，臺北市就業服務處將於12月21日下午1點至4點於格萊天漾大飯店舉辦「賞花燈，拚就業專案招募活動」，將有15家廠商熱情相挺。活動採現場面試，本次徵才也列入青年職涯儲值護照中的就業輔導唷。活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。