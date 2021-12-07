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到結拜兄弟家串門子喝酒　愛妻竟遭掀衣強吻！他目睹崩潰提告

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲李男帶著妻子到結拜兄弟家作客，豈料竟對兄弟妻子強吻猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

朋友妻不可欺！北市李男帶著妻子到結拜兄弟家飲酒聊天，幾杯黃湯下肚後，他見兄弟嬌妻單獨一人站在住家後陽台，竟伸出鹹豬手強行將她的上衣掀起及扯掉內衣，並以嘴吸允乳頭得逞，直到兄弟見妻子跟李男不在客廳，前往察看，卻讓他看見令人髮指一幕，當場反目報警提告。士林地檢署偵結，依強制猥褻罪將他提起公訴。

事情發生在今年8月間，李男帶著老婆前往結拜兄弟阿水家（化名）相互串門小酌一番，一路喝到晚間10時許，李男見阿水嬌妻妮妮（化名）形單影隻站在後陽台發呆，竟帶著酒意上前，強行將妮妮上衣掀開，以嘴吸乳頭，再以雙手環抱強吻。

阿水見老婆跟李男不在客廳，去到後陽台查看，當場目睹心寒又痛心一幕，也決定對結拜多年兄弟提告。

李男在警詢、偵查時坦承犯行，阿水向檢警表示妻子跟他哭訴，當時有不斷喊「不要」，也有以手試圖推開，但妻子單薄無力，哪推得贏。

檢察官勘驗李男在案發後曾傳道歉簡訊給妮妮，妮妮也有傳自己遭欺負的訊息給林姓友人，認李男犯強制猥褻罪嫌，因李男在2016年間因公共危險罪遭判有期徒刑2月，5年內故意再犯，為累犯，建請法院加重其刑。

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