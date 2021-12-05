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衣櫥鑽孔藏手機！戀童繼父秘錄換衣　13歲少女不忍母傷心隱忍4年

▲▼拍攝。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲英國一名少女揭露，她自13歲起一直被繼父偷拍換衣。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／編譯

英國19歲少女蒙格瑪麗（Zara Montgomery）最近勇敢揭露，她自13歲開始，就一直被有戀童癖的繼父偷拍換衣，讓她不堪其擾。繼父的惡行被揭發後，警方立刻將其列入性罪犯名單，而法院也將在下個月對他做出判決。

據《太陽報》報導報導，蒙格瑪麗的母親阿拉姆（Nadine Allam）在女兒8歲時認識布朗（David Brown），2人墜入愛河後布朗便與母女倆住到了一起。侵入蒙格瑪麗生活的布朗開始控制她，「我每天放學回家後，他都會命令我上樓換衣，如果我告訴他我不想這麼做的話，他就會立刻抓狂」。

蒙格瑪麗一直對繼父的行為深感不解，直到她某天在臥室內找到了一個神秘的三星手機，「我看到我的衣櫥裡有個洞，於是我將門打開，沒想到居然發現繼父的手機正粘在門上」。於是蒙格瑪麗開始檢查手機，結果看到了布朗打開攝影機偷拍她換衣的影片，讓她大為震驚。

▲▼衣櫥。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲繼父將手機藏在衣櫥內，偷拍少女換衣。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

蒙格瑪麗表示，在接下來的日子裡，她每天都會在臥室找到這個手機，而且布朗還會通過她衣櫥上的洞和鑰匙孔偷拍她，甚至還趁她出去度假時，在她床頭的鬧鐘裡裝針孔攝影機。

蒙哥瑪麗認為布朗的行為十分卑鄙，不過由於她害怕被布朗傷害，因此她一直對其他人隱瞞了這件事，並不時在家中搬動一個箱子來擋住家裡的攝影機，「我太害怕他了，所以我什麼都不敢說，我不想破壞我的家庭，但他確實做了一個父親不該做的事」。

在母親和布朗於2019年分手後，蒙格瑪麗才終於向母親吐露了這件事並立刻報警。警方隨後在布朗家發現了蒙格瑪麗的照片，並將布朗控上庭。布朗坦承他在2015年8月至2017年4月期間篡改家具，並將手機藏在裡面偷拍。布朗隨後被警方列入性罪犯的名單，並將於下月被判刑。

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