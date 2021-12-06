起底！李柏璋曾偷拍小三性愛片遭通緝　她被正宮求償才知受害

▲台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

記者陳雕文／新北報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案鬧得沸沸揚揚，事後還有一名「Crazywinnie(沒品維尼)」在PTT發文幫男方洗白，沒多久該帳號即遭外界起底，真實身分疑為「台獨機關槍」李柏璋。李柏璋被爆出曾用類似手法黑台南市議員，挨告後一直未到案說明。此外，過去他還涉嫌偷拍與女友的性愛過程，被新北地檢通緝。

有關幫林秉樞洗白的貼文，李柏璋在臉書發聲明否認自己是沒品維尼，並聲稱自己誤信林的話，才會找朋友在PTT上代發文章，但聲明被高嘉瑜的前男友馬文鈺怒斥說謊。

隨後李柏璋被一一起底，去年曾跟網友借帳號在PTT上發文，指控台南市無黨籍議員謝財旺，為了幫學甲慈濟宮黃姓總顧問「喬」掉違規案件，在學甲分局大小聲並拍桌嗆警，更言之鑿鑿稱，「如果當事人覺得我陳述不實，歡迎公開澄清打臉我，並對我提出告訴」。

爆料貼文一出，謝財旺慘遭網友撻伐，謝無奈表示，當時是扮演和事佬，私下在走廊與開單警員溝通，並在黃姓總顧問不知情的狀況下代繳罰單，根本無拍桌嗆警情事，決定提出妨害名譽告訴。

▲疑為「沒品維尼」的李柏璋，被學甲分局查出涉嫌借人頭以PTT爆卦黑台南市議員謝財旺，被謝財旺提告函送台南地檢署偵辦。（圖／翻攝自PTT）

後來警方循線找到了發文帳號為陳姓網友所有，而陳姓網友供稱帳號借給李柏璋，警方依法前往李柏璋戶籍地通知，但始終未到案，原本檢察官打算發拘票拘提李柏璋，意外得知李柏璋遭新北地檢署發布通緝。

原來，李柏璋在2018年11月11日，也就是光棍節當天的上午，於新北市林口區租屋處內，涉拿手機偷拍與當時的呂姓女友的性愛過程以及私密部位。隔年李柏璋的妻子發現這些影片，竟還對呂女提告求償，呂女被告後才知道自己被偷拍，火大對李柏璋提出刑事告訴。

檢方於今年6月間將李柏璋通緝到案，在偵查過程中，李柏璋也坦承犯行，檢方於9月間依「無故以錄影竊錄他人非公開活動、身體隱私部位」等罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑。