獨／李柏璋用「瘋狂維尼」搞過一堆人　自誇「只有來求情的」

▲台獨機關槍李柏璋。（圖／翻攝自李柏璋臉書）

記者張君豪／台北報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴限制行動自由躍上媒體版面，事發後PTT一帳號「Crazywinnie(沒品維尼)」在PTT發文幫施暴林男洗白，沒多久該帳號遭《東森新媒體ETtoday》獨家踢爆該PO文者就是PTT督割扯謊事件男主角、台獨機關槍李柏璋。事後李柏璋2日晚間透過臉書發表8點聲明，僅坦承「收到相關圖文請朋友幫他貼個文」否認是「沒品維尼」本人，李柏璋「擠牙膏」式聲明意圖掩蓋帶風向惡行。

▲李柏璋，被台南學甲警方查出涉嫌借人頭帳號在PTT爆卦PO文抹黑黑台南市議員謝財旺，遭謝提告函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

但李柏璋8點聲明根本禁不起事實檢驗：《東森新媒體ETtoday》調查，「沒品維尼」1日凌晨0時10分在PTT八卦版發文「[爆卦] 馬文鈺喪禮鬧場 高嘉瑜本人報警抓人」帶風向幫林男洗白前半小時，李就透過手機傳訊給友人聲稱：「我要丟東西了喔！高嘉瑜報警抓小馬」。

事後李柏璋驚覺網友並不買單，反而質疑他就是林秉樞！李這次網路匿名帶風向並不成功，並在當天凌晨0時30分左右刪文，並向友人透露「我累了先刪文、明天再戰」，並外傳高嘉瑜傳LINE報警求助的私密截圖「照片交給你們、那幾張對話應該很有哽」。

李柏璋在2日晚間見風向一面倒，緊急在臉書發表8點聲明，其中第5點、對高嘉瑜充滿懊悔歉意，但私下卻發表仇恨言：「我有高嘉瑜自承盜領助理費的完整自白書、幹你娘、小馬要在亂爆料，那大家一起死！」

李柏璋甚至無視高嘉瑜遭暴力毆打全身傷痕累累，遭脅迫寫下盜領助理費用自白書處境，事後配合遭收押的林秉樞，拿著這份絲毫沒有證據能力的廢紙大作文章；李私下多次強調資料的獨特性「百分之一百沒曝光，我保證！」，傳訊後不到半小時，沒品維尼就在PTT八卦版PO出爭議帶風向文；而且隔天部分平面媒體均收到這份有爭議性的自白書。

《東森新媒體ETtoday》掌握李柏璋關鍵上述傳訊息時序，與PTT帳號「沒品維尼」發文時間完全吻合，甚至自承刪文；李柏璋發風向文後還向友人炫耀「我那個帳號搞過一堆人、沒有人能夠抓得到我、只有私下來求情的」，李男霸氣炫耀，跟他臉書上發表誠懇道歉聲明判若兩人；上述資訊ETtoday均蒐證齊全，若未來檢警查案需要媒體會配合提供。

警方指出，李柏璋可能使用指控台南某議員關說惡意PO文模式，以同樣手法先撰文，再透過網軍群組找下手代PO，藉此規避檢警調閱網路IP資訊，但如果能證明李柏璋是教唆PO惡意文，或實際參與PO文行動，仍可視為同案共同正犯。

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