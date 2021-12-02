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要消防員清路面積砂？　竹市府駁斥：為生命安全緊急開道

▲立委邱顯智今日召開記者會，指責市府決策錯誤，讓消防員浪費不必要能量。（圖／翻攝臉書搶救消防員）

▲立委邱顯智今日召開記者會，認為市府派消防員清理路面積砂，是錯誤決策。（圖／翻攝搶救消防員）

記者陳凱力／新竹報導

時代力量立委邱顯智與消防員工作權益促進會今日召開記者會，針對日前有消防員指控新竹市消防局派員「掃地除砂」一事，指責新竹市府政策錯誤，浪費不必要的消防人力，影響消防員值勤能量，市府也針對此事做出回應。

有新竹市消防員日前投訴媒體及立委邱顯智，不滿消防局竟派員前往南寮清掃道路風砂。消防員促進協會理事翁立思認為，消防員執勤應以消防法所定三大任務-搶救災害、緊急救護、預防火災為主，然而竹市府卻因消防局人多、駐地廣，竟倒果為因、短視近利，將不必要的工作加諸於基層，將嚴重影響訓練、救災能量，要求市長林智堅、消防局長李世恭應為此檢討。

▲消防員不滿清路面積砂　竹市府駁斥：僅為生命安全緊急開道。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼市府還原，當日自行車道已被積砂完全覆蓋，自行車騎士紛紛騎上汽車用道，非常危險，第一時間才趕快清出一條40公分寬的道路供自行車通過。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲消防員不滿清路面積砂　竹市府駁斥：僅為生命安全緊急開道。（圖／記者陳凱力翻攝）

市府還原當日情況，勤務中心接獲市民專線1999市民報案，指稱南寮海岸一帶道路有「路面油汙」，因過去路面油汙經常伴隨機車犁田、車禍等意外，消防局人員第一時間為避免災情擴大，會先在現場先行處理，後續再通報相關單位前往善後。

當日消防人員同樣前往現場，才發現並非路面油汙，而是因東北季風造成道路積砂，積砂情況嚴重，導致自行車道路遭完全覆蓋，騎士們紛紛騎上汽車道，險象環生，為避免時間拖延導致用路人發生事故，現場人員先快速鏟出一條寬約40公分的道路供腳特車改道，後續也通知工務處派員前往處理，工務處在30分鐘後即抵達，「派遣分隊前往道路清砂」指控並非事實。

消防局表示，當日陣風大，積砂嚴重，該地區又是腳踏車觀光勝地，往來自行車非常多，眼見自行車騎士為閃避積砂，騎至車道與小客車爭相搶道，分隊人員判斷恐有立即性危害，基於避免民眾發生緊急危難，以及公務員熱忱，才優先動手緊急處置。

消防局認為，公務員雖有權責劃分，但民眾安危應放首任，且僅先快速開道40公分供自行車通行，後續仍由權責單位接手進行，工務處包商、機具也在30分鐘後到場，安全與責任兩不拖延，對於爆料者指控內容則嚴正駁斥。

有了這次積砂經驗，工務處後續也將在東北季風時節，安排廠商於南寮易漂沙堆積路段，每日進行1-2次固定清掃，同時透過CCTV監測，一旦有路面淤沙，則立刻派員清理。

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