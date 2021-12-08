四技二專招生逾5.9萬　申請入學2階複試參採學習歷程

▲技專招聯會提醒考生，要參加四技申請入學，要先報名明年學測。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

考生注意！根據技專校院招生委員會聯合會公告111學年四技二專招生資訊，甄選入學加聯合登記分發共擬招收逾5.9萬名學生，其中四技入學簡章預計明（9日）公告，明年四技申請入學共有66所科技校院參與招生，提供8037個名額，想參與上述管道考生，必須先參加明年1月舉辦的學測，而明年第2階段複試備審資料，將參採考生的高中學習歷程，請考生注意。

技專招聯會表示，111學年四技二專甄選入學中，一般組共計129校、2896個系科（組）、學程等提供4萬4715個招生名額，另青年儲蓄帳戶組則有34校提供282名額，而為推動行政院「精進資通訊數位人才培育策略」，提供 662名資通人才擴充名額，納入相關科系一般組名額招生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另111學年度四技申請入學聯合招生，根據技專招聯會統計，共有66所公、私立科技校院、584系（組）及學程參與，提供8037個招生名額，只要是普通型高中、綜合型高中、技術型高中普通科及藝術群的應屆畢業生或非應屆畢業生，都可報名參加。

▼技專招聯會提醒考生，要參加四技申請入學，要先報名明年學測。（圖／大考中心提供）

技專招聯會表示，四技申請入學招生簡章，明天起在網站公告，提供下載查詢並發售紙本簡章，招生簡章工本費新台幣150元，考生可前往技專校院招生委員會聯合會網站「簡章個人購買系統」訂購，或至19個代售服務學校現場購買。

技專招聯會也提醒考生，有記參加明年四技申請入學招生學生，必須先參加明年大學入學考試中心主辦的學科能力測驗，學測考試時間為明年1月21日至23日。

明年四技申請入學試務作業也有重大變革，技專招聯會指出，凡是108學年度起入學的高中生，要根據就讀學校每學年規定時間內，上傳就學期間的學習歷程檔案資料至學習歷程學校平台，並由就讀學校提交至教育部國教署學習歷程中央資料庫，由學習歷程中央資料庫釋出學生學習歷程檔案。

另111學年度起，四技申請入學招生參採考生就讀高中學校教育階段的學習歷程資料，作為第二階段複試備審資料審查，技專招聯會表示，學習歷程備審資料包含「修課紀錄、課程學習成果、多元表現、自行撰寫及上傳資料」等，考生在第二階段報名時以網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料，至所報名之校系科(組)、學程審查；而未使用中央資料庫學習歷程檔案或不具有中央資料庫學習歷程檔案申請生，第二階段學習歷程備審資料，一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。