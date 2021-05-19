疫情衝擊！四技二專「技優甄審」取消到校面試　17所技專改採書審

▲考量疫情嚴峻，招策會決議取消110學年度四技二專技優甄審入學到校指定項目甄審作業，共有國立臺中科技大學等17校適用。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

技專校院招生策略委員會今（19日）指出，考量近期疫情嚴峻，為減少學生到應考學校參加甄審面試及交通移動等感染風險，決議取消110學年度四技二專技優甄審入學到校指定項目甄審作業，共有國立臺中科技大學等17校適用。

招策會說明，110學年度四技二專技優甄審入學於110年5月20日至5月27日受理學生網路報名及寄送報名資料至甄審學校，該招生管道原有800系科組學程僅採書面備審資料審查作為第二階段甄審項目；另國立臺中科技大學等17校65系科組學程則採書面備審資料審查及到校指定項目甄審面試，並將於110年6月4日至12日辦理面試作業。

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招策會指出，該會昨日徵得緊急應變小組委員一致同意，停辦四技二專技優甄審入學到校指定項目甄審，改採「備審資料審查」方式評比，原訂到校指定項目之成績改由備審資料審查成績取代。因全體考生所有評比方式皆相同，仍以原訂招生名額錄取。

招生學校應通知已報名考生無須到校參加面試，且不得有同分增額情況發生。

招策會主任委員王錫福表示，面對疫情發展的瞬息萬變，各技專校院以做好防疫措施為最高首要原則，取消面試可降低感染風險。也要提醒考生們，記得準時寄送甄審系科所需備審資料至甄審學校，並關注招生委員會及招生學校最新招生訊息，即可順利進入理想校系就讀。



