喝完一碗雞湯「頭昏想吐」！網驚喊1物放太多：這在熬精了吧

▲原PO喝雞湯，結果竟然頭昏想吐。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

冷冷的天一到，讓人超想喝碗熱熱的雞湯，但小心雞湯食譜沒告訴你的事！有網友日前一時興起，煮了一鍋蒜頭雞湯，喝了一碗卻整個人超昏超想吐，躺了一小時才稍微好一點，一查才知道是蒜頭放太多的關係，便發文提醒其他人。還有人則是點出關鍵，不禁直笑「這是什麼暴發戶的煮法XDD！」

這位網友3日在PTT的cookclub板上發文「蒜頭雞蒜頭不能放太多」，說他一時興起煮了蒜頭雞湯，「一隻雞腿配一整包超市剝好的蒜仁」，為了讓雞肉入味、軟爛，一燉就是3小時以上。結果喝了一碗，卻整個人頭超昏、超想吐，「爬了一下文才知道是蒜頭太多的關係，在床上躺了將近一小時才稍微好一點，但還是有點不舒服。」

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▲原因就是蒜頭放太多。（示意圖／記者許展溢攝）

原PO之後則是又查了一次，「發現原來很多人都這樣，不是新聞了」，忍不住直呼「食譜應該要增加警語才對ORZ」。貼文一出，就有過來人現身，「發生過一次，後來家裡就沒有出現過這道菜」、「我也有過！頭暈之外還胃痛超悲劇」、「以前也有被我媽的蒜頭雞湯害過，火燒心」、「學生時期煮過一次整個嚇到，好一陣不敢吃蒜頭雞湯。」

就有人留言，「蒜頭可以一半先炒過再煮就不會這樣了，烤過或是炸過也可以。一半用熟的就對了」、「開蓋煮，用熟蒜，湯多一點，也會蒜素不那麼濃郁。」不過，原PO就說，其實自己有炒過，「其實我有大概一半的蒜和雞一起炒到有點顏色才用電鍋煮，可能雖然有上色，但還不夠熟吧？」

大部分的網友則認為關鍵是這1點，「蒜頭的量大概雞的1/3就好了，水3、雞3、蒜1」、「原po好可愛，這是什麼暴發戶的煮法XDD，蒜頭加爆」、「這量是在熬蒜精了」、「這個比例XDDD！蒜頭加太多了啦」、「應該是濃度太高了，你後來也煮了三小時，熟是一定有熟，是蒜量驚人、大蒜素太多」、「10顆1雞腿，1個小時就夠味了。」