吃臭豆腐「專業3步驟」被嫌詭異！老饕一看讚內行：台中人隱藏吃法

▲臭豆腐。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

臭豆腐是台灣非常有名的庶民小吃，味道聞起來越臭，放進嘴裡就越嚼越香。有一名網友日前吃臭豆腐時，被好友嫌棄他的吃法很詭異，難道大家不是這樣吃？步驟曝光後，不少網友都直呼，台中人真的這樣吃！

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「大家臭豆腐都是這樣吃嗎」為題發文，提到他每次吃臭豆腐都是先把中間挖洞，接著再把店家附的台式泡菜塞進去，最後加點辣椒、蒜頭，放進嘴裡一口咬下真是好吃極了！

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然而，原PO日前在朋友面前這樣吃，卻被投以異樣眼光，好友嫌棄他的吃法很奇怪，讓他感到很納悶，大家不是都這樣吃嗎？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我家這有一攤就是這樣賣的」、「正常吃法啊」、「本來就是這樣挖開來塞泡菜啊」、「吃法很正常」、「不然怎麼吃」、「我爸也教我這樣吃，已經習慣很久了」、「內行人吃法」、「我比較喜歡分開」、「台北會把三塊剪成12個三角形」、「台北臭豆腐都胖胖的切成三角形」。

其中，還有網友直呼這是中部人吃法，「中部都這樣」、「台中人吃法」、「中部都這樣吃啊」、「台中人，我就這樣吃」、「台中人會這樣吃啊，有問題嗎」、「我在台中讀書時都這樣吃」、「台中這樣吃+1，但是好吃的關鍵還是臭豆腐本身」、「彰化人，小時候買的臭豆腐就是這樣吃」、「彰化的很適合你，臭豆腐都直接挖好洞」。