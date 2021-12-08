高雄版林秉樞！甩巴掌囚10小時硬逼分手砲　她因衛生棉獲救

▲高雄一名男子強拉前女友打分手砲被羈押。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名詹姓男子（30歲）和前女友分分合合，6日上午8時趁前女友上班之際，強拉她上車載到旅館談判，硬逼打了兩次分手砲，前女友還是不願復合，詹男還動手打了她，限制她的行動到傍晚6時左右，幸好前女友剛好生理期來，騙詹男去幫買衛生棉，前女友趁隙脫逃報案，警方趕到旅館當場逮捕詹男，依性侵罪嫌移送，檢察官詢問後今早向法院聲請羈押獲准。

前女友向警方供稱，她和詹男已經分手，但詹男還是持續糾纏不放，6日上午她要上班時，詹男開著車在她住處等她，一見到她就拉她上車，說要跟她好好談談，隨後就載往旅館。

詹男在旅館內不斷盧，但前女友還是不肯答應復合，期間詹男硬逼打了兩次分手砲，甚至動手甩了她巴掌，也不願讓她離開旅館去上班。

到了傍晚，前女友生理期來，叫詹男去幫她買衛生用品，詹男不疑有他外出購物，前女友趁機請旅館幫忙報警，趁隙逃脫，而警方趕到旅館，當場逮捕剛買衛生棉回來的詹男。

詹男辯稱他和前女友還沒有分手，兩人是兩情相悅發生性關係，但因女方指證歷歷，警方還是依法將詹男移送。

高雄地檢署詢問後，認為詹男有預防性羈押的必要，8日向法院聲請羈押獲准。