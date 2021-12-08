女偕人夫出遊互稱「哈尼、親愛的」　正宮求償40萬吞敗

▲高雄一名正宮向丈夫的女性密友提告求償。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄李姓女子和王姓丈夫結婚32年，育有兩子，但丈夫在2016年和薛姓女子「在一起」後，就拋家棄子，連長子的婚禮都沒有參加，兩人LINE的對話也以「哈尼、親愛的」互稱，還一起出遊台東，正宮氣炸向薛女提告求償40萬元，但法院審理後認為無法證明薛女有侵害李女的配偶權，駁回正宮的請求。

判決指出，李女和王男是1989年結婚，婚後育有二子，李女指控王在2016年和薛女發生婚外情並同居，王從此拋家棄子，甚至連長子婚禮也不出席。兩人在LINE上以「哈尼、親愛的」互稱，薛女還以孝義女名義名列王母喪禮訃文上，兩人兩度一起到台東旅遊同宿一室，且王男也在2017年的離婚協議書上承認有外遇，認為兩人已超越男女正常往來的關係，於是向薛女提告侵害配偶權，求償40萬元。

但薛女辯稱，她和王男相識甚久，並無逾越一般男女正常往來的關係，她是因為和王母投緣，才被王母認為義女，也沒有和王男互稱「哈尼、親愛的」，更沒有一起出遊，而王男給李女的離婚協議書上，也沒有指明外遇對象就是她，否認和王男有姦情。

法官審理後認為，李姓正宮提出的證據中，不論是手機LINE對話截圖、離婚協議書，還是兩人一同出遊共餐的相片或臉書打卡，都難以推斷兩人有共處一室，至於薛女以孝義女名列王母訃文，也僅能說明薛女和王母關係極為親近，無法認定薛和王過從甚密，而侵害到李女的配偶權，因此駁回正宮的求償，可上訴。