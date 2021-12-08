公園擺攤養家遭檢舉　嘉義徐小弟超正向回應！姑姑說捐款會助弱勢

▲徐小弟外出擺攤遭檢舉。（圖／翻攝臉書／顏維勳）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義16歲徐姓小弟父親中風病逝，家中還有15歲的弟弟，奶奶雙眼失明、每星期要洗腎3次，姑姑又是聾啞人士，日前外出擺攤貼補家用，承天府環島慈善會理事長顏維勳在臉書上分享，希望路過民眾可以停下腳步幫忙，卻沒想到遭到檢舉，弟弟無法再擺攤，一旁的停車場老闆得知狀況霸氣提供場地，讓徐小弟能夠免費販售。顏維勳更協助徐小弟及其姑姑創立團購社團，希望讓孩子藉由一己之力謀生，社團也因為民眾陸續加入買氣升溫。

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顏維勳表示，他協助徐小弟及姑姑建立「徐小弟團購網」社團，讓全台各地的善友加入來購買，隨著加入的民眾越來越多，買氣也逐漸升溫，而孩子跟家屬也婉拒外界捐助善款及物資，透過購買取代捐款，讓徐小弟可以早點回家休息和照顧阿嬤。

顏維勳後來找到徐小弟的另1名姑姑，她表示5年前徐小弟的爸爸第1次中風，她跟先生顧慮到要照顧娘家，因此全家從北部搬到嘉義來，平常在中興路與北港路口賣麵線，而丈夫在方塊酥公司當司機，方塊酥就是從丈夫工作的地方批貨來賣的。

嘉義縣社會局表示，本案於臉書P0文後，即派請社工關懷，案家也已領取適切社會福利資源，同時案小姑與案小姑丈均有穩定收入，家中經濟狀況穩定；案祖母和案大姑雖然為身心障礙者，但生活自理能力都很好，也會處理家中環境、事務，以及照顧案主、案弟與案表弟，綜上評估，案家內部支持系統佳，無脆弱性因子亦無服務需求。

另外案主也表示，熱心人士將其事情放到臉書社團，家中雖不富裕，但足以應付生活開銷，會去販售方塊酥除了貼補家用外，也是希望案小姑姑與案小姑丈的負擔不要太大。案主小姑姑亦表示，善心人士提供的捐款並不會使用，僅會轉成待用餐給其他弱勢家庭取用。