嘉義16歲小弟擺攤賣方塊酥　姑姑「拒絕捐款」原因曝光

記者柯振中／綜合報導

嘉義16歲的徐姓小弟家庭狀況不佳，在公園擺攤賣方塊酥貼補家用，被檢舉後改到附近的洗車場空地營業，故事曝光以後，讓網友們十分不捨，發起「新台幣下架」的活動。對此，徐小弟的姑姑出面感謝，但同時也拒絕捐款，希望孩子們能夠自食其力，學習一技之長，長大以後也能幫助有需要的人。

徐小弟今年16歲，不過父親一個月前過世，母親也不曉得人在哪裡，家中奶奶雙眼失明、每週還要洗腎3次，兩位姑姑當中，有一位聾啞人士，因此課後會外出擺攤，販售方塊酥貼補家用。

不過，因為徐小弟原先擺攤的地方在公園，但公園不能設攤位，被民眾檢舉後，受到善心人士的幫助，改為到附近洗車場的空地繼續營業。

▼徐小弟賣方塊酥，故事感動許多網友。（圖／翻攝臉書）



徐小弟的家庭狀況不佳，卻懂得外出擺攤貼補家用，讓網友們相當感動，開始尋找地點，直接用新台幣下架徐小弟販售的方塊酥，讓徐小弟能夠早點回家休息。

故事曝光後，也有不少人想要捐款，在網路上詢問帳戶。對此，徐小弟的姑姑則在臉書上表示，已經收到大家的心意，也非常謝謝關心，但與其給魚吃，不如給釣竿、教釣魚，希望孩子們能夠自食其力，「這是我想教導孩子的方式，孩子們未來有能力也能夠幫助更需要的人！」

據了解，徐小弟的父親一個月前中風病逝，姑姑得知狀況，與丈夫辭去台北的工作，南下回家擺攤，照顧全家人，而徐小弟販售的方塊酥，則是姑丈公司的產品。

▲網紅鳳梨得知徐小弟的狀況，立刻用行動支持。（圖／翻攝Instagram／yi0107）



徐小弟的故事曝光後，網紅鳳梨得知消息，希望能夠找到擺攤地點，給予一些幫助，後來發現有許多人到場，於是默默走進排隊的隊伍裡面，用行動給予支持。

姑姑談到家庭，忍不住哽咽，從小到大都是她在撐著這個家，還好徐小弟很乖，會幫忙分攤家計，「因為他也知道…我滿辛苦的。」

姑姑說明，因為家裡只剩徐小弟2人，因此希望2人能往好的方向發展，所以才會讓徐小弟擺攤，但也是以盡量不影響課業為前提。

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