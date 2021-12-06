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小米雙12優惠65吋電視1.8萬元有找　掃拖機器人不到6千元

▲小米雙12家電優惠。（圖／翻攝小米官網）

▲小米雙12家電優惠，液晶電視也推特價。（圖／翻攝小米官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

年終又適逢耶誕檔期，雙12聲量愈來愈旺，大陸品牌小米針對雙12再推旗下家電優惠，今年才發表的65吋小米智慧顯示器特價加上領券優惠，最低不到18,000元就能買到，掃拖機器人也直接降價3,000元優惠，領券後最低入手價只需5,283元，還針對特定商品推出預定服務，只要預先支付訂金，除了折價再加碼，也絕對不怕搶不到。

小米從12／8起至12／12推出「小米雙十二購物節」活動，針對顯示器、清掃類家電、廚具、燈具等各類智慧家庭產品推出特價，降價幅度從200元至3,000元不等，包括掃除用具米家掃拖機器人，原價9,495元，特價6,495元，領券再折扣至5,283元；無線吸塵器G9原價5,495元，特價4,995元，領券折扣至3,783元。

▲小米雙12家電優惠。（圖／翻攝小米官網）

而今年才發表的65吋小米智慧顯示器，也推出1,000元的降價，原價20,999元，特價19,999元，領券後最高再折2,000元，等同只需花17,999元就能買到，其他包括小米智慧顯示器 P1 55吋降價2,000元，特價15,999元，領券折扣14,699元；P1 50吋也降價1,000元，特價14,999元，領券後最低入手價只要13,699元。

▲小米雙12家電優惠。（圖／翻攝小米官網）

此外，針對旗下特定商品小米智慧顯示器 P1系列、小米掃拖機器人2系列與小米智慧投影機2等，還推出預付訂金「倍數膨脹優惠」。即起至12／6期間針對特定品項預先支付訂金，並於12／7前付清尾款，可以搶先卡位入手產品，訂金還可加碼折扣。

例如購買小米智慧顯示器P1 55吋支付訂金1,000元，可享「原售價」折3,000元，意即特價14,999元，領券後最低入手價只要新台幣$13,699元，較直接以特價購買加領券優惠便宜1,000元；P1 50吋支付訂金1,000元，可享售價再折2,000元，特價13,999元，最低入手價為12,699元。

BREEZEONLINE微風精品線上繼雙11檔期結束，雙12繼續接力登場，看準隨著聖誕節、跨年、尾牙等各樣活動催生購物潮，推出輸入折扣碼「 1212 」，可享特定商品8.8折優惠。即起至12／12每日前12筆於結帳時備註「微風雙十二」之訂單，還可抽alexanderwang BOBA CUP，12／10早上10：00也將推出限時8.5折優惠券，限量200組，可在12／10至12／12限時使用。

►152元就能除腳臭

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