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骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物上架」　千人傻：千萬別用捧的

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲「莊嚴茶罐」 讓網友歪樓了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多經典神物之中，被網友封稱為「骨灰罐」的New English早餐茶，每次上架販售總會討論一番，不過有網友驚呼，另有一款茶罐的嚴肅造型，根本完勝早餐茶，「搬運時千萬不要用捧的，尤其又是下雨天還有人幫你撐傘」、「怎麼有種想跪拜的感覺」。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨（7）日去一趟賣場時，發現有一款懷舊茶罐正在展示中，好奇心驅使下，原PO上前打量了一番，還拿出拳頭對比茶罐的真實大小。

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照片中可見，這款茶罐有白／黑／褐色可供挑選，壺身下方開水閥，再下方有一個木製架台，古典禪風造形中，卻讓原PO表情越來越母湯，「遠看還不錯近看...像什麼我就不說了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO用拳頭測量茶罐大小。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，引發千人朝聖炸鍋歪笑，接著一秒想起「骨灰罐紅茶」，「這...贏過英國茶葉罐」、「據說泡出來的茶很好喝」、「感覺真是莊嚴啊」、「子孫代代出狀元」、「可以用一輩子，也是很划算」、「中式跟西式的都有，現在缺日式禪風」、「我想莊嚴的喝個水不行嗎」、「大容量罈子，會不會又有新風潮，拭目以待」、「不要捧著喊人名」。

▼英國茶日前換顏色包裝，引讓網友看傻眼 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▼網友胡鬧一片 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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