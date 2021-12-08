好市多驚現「奇葩三寶」！霸氣把車停在這　2.1萬人被秀翻：無違和

▲有民眾把車停在好市多的手推車格內，引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）。

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）每逢假日總是很多顧客，有時候人潮一多，停車位就一位難求。一名女網友日前到好市多一處分店購物時，意外發現一輛螢光綠色小型廂型車轎車隨便亂停，直接把車停在手推車停放處，讓她不禁看傻「第一次看到這種的」。貼文一出，笑翻不少網友，甚至還有人提供「妙計」，1招反制綠車車主。

一名女網友8日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享奇葩停車照，只見一輛螢光綠廂型車停放的地點，並不是一般的停車格，而是把停放手推車的格子當成停車格，直接把車子停進去，而由於車子停的不偏不倚，許多網友也紛紛讚嘆，「無違和，給停」、「停的蠻正的」、「乍看覺得很合理欸」、「停的很好欸，我瞬間忘記原本這是停什麼了」。

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▲好市多先前就曾發生類似案例，遭到店員用推車「夾攻」。（圖／翻攝爆廢公社）

文章曝光後，馬上吸引2.1萬名網友按讚，許多人也留言建議，「應該要用推車把它圍住」、「推車，上」、「把推車停在它後面，圍起來」、「把推車都放他後面放滿兩排，以後就知道這是推車的位置了」、「大家一起，購物車圍好~」、「只好把推車排在他車後方了」、「把推車往他後面堆起來」、「推車預備」。

事實上，好市多亂停車的現象並非首次，先前就有女駕駛亂停，引發其他客人不滿，將數十台推車排在一起「夾攻」車輛，讓她看到當場暴怒，大罵好市多員工，要求調閱監視器要看是誰將車撞凹。但是她卻反被網友罵爆，「有時間在罵工作人員，不如好好利用時間檢討自己」、「臉皮厚度封頂」。

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