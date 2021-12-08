一瓶牛奶滿滿愛！宅女小紅「號召粉絲買鮮乳」力挺福樂「以愛灌鈣」助偏鄉童

▲佳格福樂推出為期3年「以愛灌鈣」營養關懷計劃，擁有兩個寶貝的宅女小紅也以行動支持力挺獻愛。（圖／翻攝自宅女小紅臉書）

消費中心／綜合報導

牛奶富含鈣質，還有優質的蛋白質、醣類、脂肪等營養素，對人體好處多多，衛福部國健署也呼籲不同年齡層的民眾「每天早晚一杯奶」，讓優質鮮乳為身體帶來滿滿能量。佳格福樂一番鮮特極鮮乳，精選台灣酪農的在地乳源，從收乳至生產出廠經層層檢驗，成分單純、自然健康，標榜純淨無添加的牛奶更是獲得國際驗證。為了讓最需要營養、但缺乏資源的偏鄉孩子們也能喝到牛奶，佳格福樂從2020年開始發起了「以愛灌鈣」營養關懷計劃，希望串連更多愛心，一起幫助偏鄉學童，給予下一代滿滿的關愛，讓孩子健康成長，也讓更多人可以品嚐到佳格福樂一番鮮特極鮮乳的醇淨美味。

每個爸媽都希望家中的寶貝能把握成長黃金期、攝取足夠的營養健康長大。佳格福樂變身大家長，長期關注全台孩童「鈣質攝取不足」的議題，尤其在和偏鄉學校校長互動時，發現部分學校位處偏遠山區或離島，物資難以送抵，有時商店甚至沒有販售牛奶，孩子攝取乳品的機會更不容易。但鈣質是孩子身體發育的關鍵，不可忽視，因此佳格福樂發起「以愛灌鈣」營養關懷計劃，呼籲大家一起參與做愛心，民眾只要買兩瓶福樂一番鮮特極鮮乳1830ml，佳格福樂就會捐出一瓶保久乳給偏鄉孩童；福樂保久乳乳源來自100% 國產生乳，經高溫殺菌、密封無菌包裝，可常溫存放，方便飲用易攜帶，無添加防腐劑，隨時給孩子身體最佳補給。今年六月佳格福樂更舉辦「小小藝術家」活動，鼓勵偏鄉孩童揮灑創意、創作出充滿童真想像力的畫作，民眾參與投票也能化為實體獎勵福樂保久乳，為更多偏鄉小學的孩子提供充足營養。

▲屏東縣大路關國中小的小小藝術家開心與畫作合照。（圖／品牌提供）

▲南投發祥國小的學生們認真以畫筆傳達心意。（圖／品牌提供）

▲苗栗縣鯉魚國小的孩子將保久乳看作小天使，可愛作品充滿想像力。（圖／品牌提供）

從「以愛灌鈣」發起至今，佳格福樂已捐出超過80萬瓶保久乳，幫助超過200所偏鄉學校的孩子，未來會繼續前行！佳格福樂攜手跨界天后宅女小紅，希望將影響力擴大，串連全台媽媽們，一同重視自己孩子的鈣質營養，並讓一瓶牛奶也可以充滿愛，給其他孩子帶來溫暖。宅女小紅一如既往以風趣口吻發文表示，要讓兒子喝牛奶補充鈣質營養，笑說挺拔很重要，但更重要的是喝牛奶能幫助孩子的身體發育和學習發展，早餐喝一杯牛奶，營養省時又健康。宅女小紅號召粉絲「既然都要喝的，選福樂一番鮮同時做公益，還可以告訴孩子我們這樣也能幫助別的小朋友」，讓孩子在理解鈣質攝取的重要性以及享受牛奶香醇滋味時，還能培養同理心，讓愛與善意在人間傳遞正循環。

▲佳格福樂「以愛灌鈣」計畫成果斐然。（圖／翻攝福樂官網）

紅媽咪既是媳婦們的的燈塔，也是媽媽界的指引燈，帶領著全台用愛助攻，串連愛心一起守護偏鄉孩童的「鈣」質營養。但該怎麼做才能一起參與這樣有愛的活動呢？其實很簡單！就在隨處可見的超市或大賣場購買福樂一番鮮特極鮮乳（1830mL）就完成了獻愛行動，期望藉由民眾小小的舉動，用愛、用最新鮮營養的鮮乳讓每一處生命充滿希望，共同守護孩子溫暖天真的笑容。

2021年福樂「以愛灌鈣」你買我捐活動！

活動時間：即日起～2021/12/31

活動方式：消費者每買2瓶福樂一番鮮特極鮮乳（1830ml），佳格福樂將會捐出1瓶福樂保久乳，目標捐贈10萬瓶福樂保久乳到有鈣質需求的偏鄉小學。

活動官網：https://bit.ly/3nPEAYE

