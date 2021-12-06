　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

台東豐年國小「愛的早餐」獻才藝　融化東森爸爸王令麟鋼鐵之心

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟親赴台東豐年國小陪孩子製作愛的早餐。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台東報導

冬日的台東天氣颯爽宜人，東森爸爸王令麟今早(12/6)親自前往台東市豐年國小陪孩子一起製作愛的早餐，並頒發獎學金鼓勵，聽聞東森爸爸要來拜訪，豐年國小學童準備眾多才藝表演，從太鼓迎賓、直笛吹奏到介紹在地部落文化的「阿西路愛Asiroay」繪本，陪伴東森爸爸度過一個溫暖又知性的早晨。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟與小朋友一起製作愛的早餐，互動零距離。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟被小朋友繪製的表情創意逗笑。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲走訪受助小學的王令麟收起平日的霸氣嚴肅，臉上神情盡是溫柔關心。

舖上花椰菜、玉米配料，為饅頭插上鑫鑫腸再畫上表情，王令麟與孩子們一同完成充滿創意的兔兔花園早餐，完成後孩子們開心地一一向東森爸爸介紹自己的作品，也謝謝東森爸爸提供愛的早餐。面對孩子們的善意與熱情，讓王令麟收起平日的霸氣嚴肅，臉上神情盡是溫柔關心。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟致力關懷部落及偏鄉小學，也樂於幫助所有需要幫助的人，鼓勵孩子們多元發展。

被部落孩子暱稱「東森爸爸」的東森慈善基金會董事長王令麟表示：「15年來感謝全台灣900萬東森購物網會員的愛心響應，將消費發票捐公益幫助偏鄉小朋友們享用愛的早餐，援助他們營養與活力，守護他們快樂天真的學習。先前透過公益募資為孩子們添購的直笛，也讓孩子有更多樣化、更多元的發展，這些都是我們東森持續努力在做的，感謝每位會員的愛心，與我們一起把愛散播到全台灣的每一個地區、每一個部落。」

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸頒發獎學金給(由左至右)花蓮壽豐國小李萱、豐年國小陳佳琦、楊依涵及紅葉國小簡亦叡，鼓勵小朋友繼續揮灑創意。

時逢今年記錄東森公益歷程的《傳愛的旅程》出版，東森慈善基金會特別發起徵稿，集結12幅小朋友的畫作出版成月曆，王令麟也於今日頒發獎學金給台東豐年國小陳佳琦、楊依涵及花蓮壽豐國小李萱及紅葉國小簡亦叡共4位鼓勵孩子們持續揮灑創意。其中，陳佳琦說自己畫的是想著豐盛的早餐的女孩，希望天天都能像在學校吃愛的早餐一樣豐盛；而楊依涵則說：「我畫東森爸爸拿愛的早餐給我吃，以前沒有愛的早餐我都亂吃炸的，現在到學校吃的早餐比較健康營養，很好吃」。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲豐年國小太鼓隊表演充滿活力。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲萌萌的豐年國小幼兒園小朋友表演數星星，融化東森爸爸鋼鐵之心。

台東市豐年國小僅85位小學生，雖然目前享用愛的早餐僅短短3年卻成為孩子們上學的動力。比起過去東森慈善基金會曾補助一些「不山不市」難以申請補助經費的偏遠學校而言，位於台東市近郊的豐年國小「不市不郊」的地理位置對於申請補助難度更高，常常面臨校園經費來源短絀，尤其族群多元的豐年國小全校人數含幼兒園共137位學生，卻有超過6~7成為單親、低收、弱勢家庭，相當需要外界的贊助與支持。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲豐年國小校長洪婉莉感謝東森慈善基金會愛的早餐補足孩子晨間所需營養。

豐年國小校長洪婉莉說明：「學校超過半數以上的學生來自弱勢家庭，愛的早餐讓孩子們一大早就可以吃飽喝足，有足夠的營養可以繼續學習，這是東森給學校最大的幫助；而原住民在音樂上有天賦，我們透過東森募資協助小朋友添購樂器，雖然學校人數不多但在全國比賽都拿到很好的成績，不論是早餐還是樂器，都很感謝東森給我們資源，讓孩子吃得飽甚至成為才藝學習的最大支柱」。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲豐年國小直笛隊吹奏霍爾斯特第二號軍樂組曲表演超水準。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲豐年國小學童為東森爸爸介紹在地部落傳說「阿西路愛」。

此外，豐年國小孩子們也輪番上陣精彩演出，從天然萌的太鼓隊到屢獲全國大賽佳績的直笛隊高水準演出，以及介紹阿美族傳說及文化「阿西路愛」等表演，連幼兒園的小小孩也獻唱溫暖的《數星星》，自然流露的純真情感融化東森爸爸的鋼鐵之心。

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台東豐年國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會愛的早餐開辦15年幫助超過3萬人次小學生，為社會帶來善的循環。

東森慈善基金會成立20多年來，長期關注國內偏鄉、部落小朋友的需求給予協助，其中愛的早餐開辦15年已幫助超過3萬人次的小朋友補足晨間所需營養，其中不少孩子已經念大學、出社會，至今仍相當懷念美味的愛的早餐及溫暖的東森爸爸，也因為曾接受過東森善意，生活中也更樂於付出，在行有餘力時願意主動發揮手心向下的精神，幫助更多需要幫助的人，為社會帶來善的循環。

送愛到部落專題報導

►152元就能除腳臭

ET快訊
Omicron侵犯兒童！　陳時中曝「大規模停課」時間點
14縣市「打疫苗優惠」一次看　最高領500元現金
北車「打疫苗領100元」人潮炸裂！　網看傻：還以為春節返鄉
前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！
《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」！只回一句話全場笑了
快訊／男騎電動車闖紅燈　遭轎車高速衝撞慘死
視訊鏡頭前900人傻眼　CEO突宣布「上線開會的你各位被解雇

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

台東豐年國小「愛的早餐」獻才藝　融化東森爸爸王令麟鋼鐵之心

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

《聲林之王3》唱《李白》...好聽到小宇敲碗發專輯　哈林.徐佳瑩.徐若瑄笑著看：最開心的表演！

台東豐年國小「愛的早餐」獻才藝　融化東森爸爸王令麟鋼鐵之心

重看林秉樞對話紀錄發現很多「暗示性語句」　四叉貓：當年我真單純

林冠艇全青少跆拳賽絕殺進4強　國一才開始為獎金練下去

台北市成棒隊成富邦教練改組主力　目前未傳出有異動

三星李在鎔晚間啟程飛中東！預計會晤阿國高層　加強緊密合作

北市促銷莫德納！議員質疑「僅1醫院能打」　市府：還有18家特別門診

清純網紅豐唇21次「厚到佔全臉三分之一」！神複製梁朝偉《射鵰》香腸嘴

Omicron侵犯兒童！陳時中曝「大規模停課」時間點

台灣難有下個護國神山！　張忠謀：三星是台積電重要對手

她-196°C冷凍30年等復活！丈夫「早有新歡」：我是人有正常慾望

林秉樞人脈全靠裝熟　高嘉瑜好友用一招擺脫：他就不鳥我了

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

公益熱門新聞

台東小學生暖心才藝融化東森爸爸

街友等嘸人幫助　前萬華分局長善舉超暖心

東森直消贈羽絨衣　新年送暖

禾寶集團捐贈台大醫院接駁巴士

王令麟捐百萬送暖　助弱勢與浪浪過好年

東森爸爸化身聖誕老公公送愛心

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

東森獎學金　讓我們勇敢追夢

疫情捐款下滑破3成！需求激增5倍

難忘愛的早餐！女孩致謝詞暖爆

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

助愛奇兒！天使心家族推公益禮盒

邀千人捐學習包　助台灣基層隊友

更多熱門

相關新聞

東森獎學金　讓我們勇敢追夢

東森獎學金　讓我們勇敢追夢

許多人不知道的是，詹家姊妹曾是九二一大地震的受災戶。2003年，東森慈善基金會設立「東森育英獎學金」，獎助有特殊才藝和天分的青年學子出國深造圓夢，當時年僅14歲的詹詠然，就是第二屆的得主。儘管那時姊妹倆才剛在網壇嶄露頭角，東森集團大家長王令麟就相當看好她們，也一直持續資助到今天。

助愛奇兒！天使心家族推公益禮盒

助愛奇兒！天使心家族推公益禮盒

全聯先生堵問路人：今天有做好事嗎

全聯先生堵問路人：今天有做好事嗎

關懷公益電影欣賞會　簡榮宗：孩子擁有快樂童年

關懷公益電影欣賞會　簡榮宗：孩子擁有快樂童年

歐陽靖邀大眾愛心捐款　幫精障者建溫暖的家

歐陽靖邀大眾愛心捐款　幫精障者建溫暖的家

關鍵字：

公益愛心雲王令麟公益愛的早餐東森慈善基金會豐年國小東森公益送愛到部落

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

林心如洩《華燈》兇手

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面