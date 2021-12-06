台東豐年國小「愛的早餐」獻才藝　融化東森爸爸王令麟鋼鐵之心

▲東森爸爸王令麟親赴台東豐年國小陪孩子製作愛的早餐。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台東報導

冬日的台東天氣颯爽宜人，東森爸爸王令麟今早(12/6)親自前往台東市豐年國小陪孩子一起製作愛的早餐，並頒發獎學金鼓勵，聽聞東森爸爸要來拜訪，豐年國小學童準備眾多才藝表演，從太鼓迎賓、直笛吹奏到介紹在地部落文化的「阿西路愛Asiroay」繪本，陪伴東森爸爸度過一個溫暖又知性的早晨。

▲東森爸爸王令麟與小朋友一起製作愛的早餐，互動零距離。

▲王令麟被小朋友繪製的表情創意逗笑。

▲走訪受助小學的王令麟收起平日的霸氣嚴肅，臉上神情盡是溫柔關心。

舖上花椰菜、玉米配料，為饅頭插上鑫鑫腸再畫上表情，王令麟與孩子們一同完成充滿創意的兔兔花園早餐，完成後孩子們開心地一一向東森爸爸介紹自己的作品，也謝謝東森爸爸提供愛的早餐。面對孩子們的善意與熱情，讓王令麟收起平日的霸氣嚴肅，臉上神情盡是溫柔關心。

▲東森爸爸王令麟致力關懷部落及偏鄉小學，也樂於幫助所有需要幫助的人，鼓勵孩子們多元發展。

被部落孩子暱稱「東森爸爸」的東森慈善基金會董事長王令麟表示：「15年來感謝全台灣900萬東森購物網會員的愛心響應，將消費發票捐公益幫助偏鄉小朋友們享用愛的早餐，援助他們營養與活力，守護他們快樂天真的學習。先前透過公益募資為孩子們添購的直笛，也讓孩子有更多樣化、更多元的發展，這些都是我們東森持續努力在做的，感謝每位會員的愛心，與我們一起把愛散播到全台灣的每一個地區、每一個部落。」

▲東森爸爸頒發獎學金給(由左至右)花蓮壽豐國小李萱、豐年國小陳佳琦、楊依涵及紅葉國小簡亦叡，鼓勵小朋友繼續揮灑創意。

時逢今年記錄東森公益歷程的《傳愛的旅程》出版，東森慈善基金會特別發起徵稿，集結12幅小朋友的畫作出版成月曆，王令麟也於今日頒發獎學金給台東豐年國小陳佳琦、楊依涵及花蓮壽豐國小李萱及紅葉國小簡亦叡共4位鼓勵孩子們持續揮灑創意。其中，陳佳琦說自己畫的是想著豐盛的早餐的女孩，希望天天都能像在學校吃愛的早餐一樣豐盛；而楊依涵則說：「我畫東森爸爸拿愛的早餐給我吃，以前沒有愛的早餐我都亂吃炸的，現在到學校吃的早餐比較健康營養，很好吃」。

▲豐年國小太鼓隊表演充滿活力。

▲萌萌的豐年國小幼兒園小朋友表演數星星，融化東森爸爸鋼鐵之心。

台東市豐年國小僅85位小學生，雖然目前享用愛的早餐僅短短3年卻成為孩子們上學的動力。比起過去東森慈善基金會曾補助一些「不山不市」難以申請補助經費的偏遠學校而言，位於台東市近郊的豐年國小「不市不郊」的地理位置對於申請補助難度更高，常常面臨校園經費來源短絀，尤其族群多元的豐年國小全校人數含幼兒園共137位學生，卻有超過6~7成為單親、低收、弱勢家庭，相當需要外界的贊助與支持。

▲豐年國小校長洪婉莉感謝東森慈善基金會愛的早餐補足孩子晨間所需營養。

豐年國小校長洪婉莉說明：「學校超過半數以上的學生來自弱勢家庭，愛的早餐讓孩子們一大早就可以吃飽喝足，有足夠的營養可以繼續學習，這是東森給學校最大的幫助；而原住民在音樂上有天賦，我們透過東森募資協助小朋友添購樂器，雖然學校人數不多但在全國比賽都拿到很好的成績，不論是早餐還是樂器，都很感謝東森給我們資源，讓孩子吃得飽甚至成為才藝學習的最大支柱」。

▲豐年國小直笛隊吹奏霍爾斯特第二號軍樂組曲表演超水準。

▲豐年國小學童為東森爸爸介紹在地部落傳說「阿西路愛」。

此外，豐年國小孩子們也輪番上陣精彩演出，從天然萌的太鼓隊到屢獲全國大賽佳績的直笛隊高水準演出，以及介紹阿美族傳說及文化「阿西路愛」等表演，連幼兒園的小小孩也獻唱溫暖的《數星星》，自然流露的純真情感融化東森爸爸的鋼鐵之心。

▲東森慈善基金會愛的早餐開辦15年幫助超過3萬人次小學生，為社會帶來善的循環。

東森慈善基金會成立20多年來，長期關注國內偏鄉、部落小朋友的需求給予協助，其中愛的早餐開辦15年已幫助超過3萬人次的小朋友補足晨間所需營養，其中不少孩子已經念大學、出社會，至今仍相當懷念美味的愛的早餐及溫暖的東森爸爸，也因為曾接受過東森善意，生活中也更樂於付出，在行有餘力時願意主動發揮手心向下的精神，幫助更多需要幫助的人，為社會帶來善的循環。

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