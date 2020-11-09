佳格福樂「以愛灌鈣」偏鄉學童　募集39萬瓶保久乳直送偏鄉小學補給成長所需乳鈣

▲佳格福樂注意到偏鄉學童成長所需，推出「以愛灌鈣」營養關懷計劃，希望串聯更多愛心將優質乳鈣直送偏鄉。

▲佳格福樂推出為期3年「以愛灌鈣」營養關懷計劃，希望串連更多愛心幫助偏鄉學童補給成長所需乳鈣。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

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「我非常重視小孩的鈣質補充，每天都會要小朋友喝牛奶。」相信這是許多爸媽共同的心聲，希望家中寶貝能夠把握成長黃金期攝取足夠營養，才能健康成長。然而根據衛生福利部國民健康署統計，86.4%以上的台灣學童乳品攝取不足，全台孩童平均每日鈣質攝取量未達標準的50%，尤其偏鄉地區乳品攝取不容易。佳格福樂注意到偏鄉學童成長所需，特別推出為期3年的「以愛灌鈣」營養關懷計劃，希望串連更多愛心，一起幫助偏鄉學童，給予下一代滿滿的關愛。

▲以愛灌「鈣」營養關懷計劃，用實際行動將關懷傳遞給偏鄉小朋友。

▲澎湖將軍國小的小朋友透過團隊合作獲得網友肯定而勝出。

「以愛灌鈣」是一個長期的愛心公益活動，包含「小小藝術家」創作比賽與「灌鈣偏鄉」福樂保久乳捐贈兩大項目，第一年的目標是募集捐贈30萬瓶福樂保久乳送到偏鄉小學。「小小藝術家」創作比賽以牛奶為主題，邀請偏鄉小朋友發揮天馬行空的想像力快樂畫出創意畫作，透過孩子們純真的視角看見乳牛、鮮乳與營養之間的關係，也更珍惜手中每一瓶乳品的營養；比賽透過消費者上網投票，將愛心投票數轉換為福樂保久乳並捐贈給偏鄉。比賽最後由澎湖縣將軍國小及連江縣敬恆國小的孩子們創作獲得最多票數，拿下前兩名的榮譽作品，並出現在福樂一番鮮鮮乳 (936ml) 限定包裝的側面。「小小藝術家」讓全台消費者看見偏鄉學童才華，佳格福樂更加碼捐贈一萬瓶的福樂保久乳，為偏鄉孩童補充乳鈣。

▲連江縣敬恆國小的小朋友發揮天馬行空的想像力，吸引網友目光而勝出。

今年的6-7月，佳格福樂透過消費轉換捐贈的活動，消費者每買一瓶福樂一番鮮特極鮮乳1830ml，即捐出0.5瓶保久乳，許多的家長帶著孩子一起響應活動，幫助偏鄉孩童獲得營養乳鈣，不少家長認為佳格福樂「灌鈣偏鄉」公益活動不只能讓孩子們瞭解到補充鈣質的重要性、更喜歡喝牛奶，同時為偏鄉孩童募集鈣質來源盡一份心力，也是教育孩子們很好的機會。

▲以愛灌鈣活動造福全台101所偏鄉學校，希望2021大家能繼續支持活動，讓孩子們繼續開心享用福樂保久乳。

一系列活動受到許多消費者響應，在不到3個月的時間內，就達成39萬瓶的驚人募集成果，而福樂保久乳也已陸續送達全台各個偏鄉地區。消費者滿滿的愛心與支持，讓佳格福樂更有信心持續為偏鄉孩童補充營養乳鈣，「以愛灌鈣」計劃將持續執行 3 年，希望2021年還能再獲更多消費者支持與關注，讓孩子們繼續開心享用福樂保久乳。