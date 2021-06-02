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投票就捐牛奶！網美媽咪力挺佳格福樂「以愛灌鈣」關心偏鄉童鈣質營養

▲▼網紅力挺佳格福樂「以愛灌鈣」投票捐牛奶。（圖／翻攝自影片）

▲佳格福樂推出為期3年的「以愛灌鈣」營養關懷計畫，透過「小小藝術家」票選及你買我捐活動幫助101所偏鄉小學補充鈣質營養。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

愈來愈多家長關注孩子成長所需的營養，然而根據衛福部統計，86.4%以上的台灣學童乳品攝取不足，全台孩童平均每日鈣質攝取量未達標準的50%，尤其偏鄉地區乳品攝取不容易，佳格福樂注意到偏鄉孩童需求，自2020年起發起「以愛灌鈣」營養關懷3年計畫，希望串連更多愛心一起幫助偏鄉學童，給予下一代滿滿的關愛。

去年佳格福樂透過「小小藝術家」票選及你買我捐活動，一共募集超過30萬瓶保久乳，幫助101所偏鄉小學孩童補充成長所需的鈣。最近由各校孩子聯合揮灑創意投稿的「小小藝術家」票選活動再度開跑囉～今年更有多達202間偏鄉小學加入，民眾只要動動手指上網投票集氣，福樂就將關愛化為愛心捐乳品到偏鄉，投票就能送愛心，還不揪爆親朋好友一起參與！

▲▼網紅力挺佳格福樂「以愛灌鈣」投票捐牛奶。（圖／翻攝自影片）

▲小小藝術家讓各校孩子們聯合發揮創意，為同學爭取更多乳品。

親子家庭投身公益　用愛助攻「以愛灌鈣」

許多熱心的網美媽咪上傳了自己與孩子一起響應活動的心得至社群網站，主動串連小愛變成大愛，為偏鄉帶來更多溫暖。不少家長也表示，佳格福樂「灌鈣偏鄉」公益活動不只為偏鄉孩童募集優質的牛奶來源，孩子們也瞭解到補充鈣質的重要性、更喜歡喝牛奶，同時也能發揮愛心，每一個小小的舉動，都是滿滿的心意。

▲▼佳格福樂「以愛灌鈣」投票捐牛奶。（圖／業者提供）

▲網美媽咪mina0329_mami(左)及temmybibi(右)支持「以愛灌鈣」活動。（圖／翻攝自IG：mina0329_mami、temmybibi）

▲▼佳格福樂「以愛灌鈣」投票捐牛奶。（圖／業者提供）

▲網美媽咪chingting328(左)及rumimadaily(右)支持「以愛灌鈣」活動。（圖／翻攝自IG：chingting328、rumimadaily）

像是mina0329_mami分享：「我們平常買鮮乳除了補充自身的鈣質外，還能幫助偏鄉兒童補充鈣讓他們健康成長。平時我們再普通不過的習慣，背後竟然可以參與這麼有意義的事情。『佳格福樂 以愛灌鈣』為期三年的營養關懷活動，2021年跟著我們，一起與佳格福樂並肩照顧偏鄉孩童吧！」temmybibi分享：「我家必備的佳格福樂鮮奶，在2020年開始實行了為期3年以愛灌鈣活動。必須再次來響應這非常棒的愛心行動！雖然是一個很微小的舉動、一份薄弱的心意，但你我一點一滴的串連將成為更大的力量！」而chingting328及rumimadaily也紛紛大讚買鮮奶就能做愛心是一件很有意義的事情，邀請大家一起來參與。

▲▼網紅力挺佳格福樂「以愛灌鈣」投票捐牛奶。（圖／翻攝自影片）

▲揪親朋好友參與小小藝術家投票，投票愈多送到偏鄉學童手中的乳品愈多！

動動手指投票　送愛偏鄉超EZ

由各校小朋友發揮創意為同校同學爭取更多保久乳的「小小藝術家」活動，現在正舉辦票選中！佳格福樂邀請民眾在6/2~6/18期間，到活動頁面投下寶貴的一票，每100票佳格福樂便會捐出1瓶保久乳，幫助偏鄉孩童補充鈣質營養，票數愈多送給孩子們的乳品愈多，投票就能送愛心到偏鄉實在揪感心！

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