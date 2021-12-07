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行政執行署台南分署法拍會國庫入帳453萬　RAV4以44萬元拍定

▲法務部行政執行署台南分署，7日下午3時起舉行123聯合拍賣會，拍賣價金總數453萬2744元入國庫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲法務部行政執行署台南分署，7日下午3時起舉行123聯合拍賣會，拍賣價金總數453萬2744元入國庫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署，7日下午3時起舉行123聯合拍賣會，在台南分署二樓拍賣室及一樓中庭登場，總計拍出9筆土地、6部汽車、2部機車、機車引擎生產設備一批、元大高科技證券投資信託基金受益憑證等，拍賣價金總數453萬2744元。

▲法務部行政執行署台南分署，7日下午3時起舉行123聯合拍賣會，拍賣價金總數453萬2744元入國庫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署受台南地檢署囑託拍賣之口罩機及原物料共拍出口罩製造機台本體及耳帶各3台、熱收縮機1台、全自動薄膜封切機1台、噴碼機1台及口罩鐵絲等，合計拍賣價金為34萬4千元。

台南分署指出，本日聯合拍賣會拍賣最高價的標的物是機車引擎生產設備一批，拍賣價金80萬元。另2013年份TOYOTA RAV4汽車，由於該車輛僅滯欠燃料費及違罰合計1萬9769元，拍賣前接獲相當多民眾的詢問電話，在民眾此起彼落的加價聲中，以44萬元拍出。

▲法務部行政執行署台南分署，7日下午3時起舉行123聯合拍賣會，拍賣價金總數453萬2744元入國庫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署表示，首次受台南地檢署囑託拍賣，本次拍賣標的物是台南地檢署檢察官偵辦詐欺等案件偵查中扣押物，屬得沒收、應沒收或依法為保全、追徵或抵償之物，且有喪失毀損之虞及不便保管情事，經被告公司同意予以變價，保管價金。拍賣結果有口罩製造機台本體、耳帶各3台、熱收縮機1台、全自動薄膜封切機1台、噴碼機1台及口罩鐵絲拍出，拍賣價金合計34萬4千，將全數解繳台南地檢署。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意臺南分署的官網及FB。

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