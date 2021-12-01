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王男欠繳高速公路通行費30萬1千元　執行署台南分署聯繫車行代繳

▲台南市南化區１名王姓男子，累積高速公路通行費1169筆，相關費用合計30萬餘元，行政執行署台南分署發現王男車輛疑似靠行車輛，經協調車行將欠費繳清。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市南化區１名王姓男子，累積高速公路通行費1169筆，相關費用合計30萬餘元，行政執行署台南分署發現王男車輛疑似靠行車輛，經協調車行將欠費繳清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市南化區１名王姓男子，累積高速公路通行費1169筆，相關費用合計30萬餘元，案經交通部高速公路局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，台南分署發現王男車輛多記在車行名下，疑似靠行車輛，經協調車行，將欠費30萬餘萬元繳清。

行政執行署台南分署指出，王男所有之車輛在2017年5月至2019年2月間行駛高速公路電子收費車道，未依規定繳納通行費，累積通行欠費1169筆，共新台幣26萬2285元，經交通部高速公路局依公路通行費徵收管理辦法第14條規定追繳及加收作業處理費1150元，並再限期王男繳納，逾期未繳納，另加徵滯納金及費用合計30萬2229元，案經交通部高速公路局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠30萬1806元。

台南分署表示，2020年9月30日在接獲交通部高速公路局移送案件後，僅扣得存款423元，在進一步審閱卷內資料後發現，王男欠繳通行費之車輛多未登記於名下，疑似屬於靠行車輛，乃嘗試聯繫車行並協調車行代為繳清，幾經協調後，車行同意代替王男繳清欠繳之通行費並於11月30日請員工攜帶現金到場繳納。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，亦應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

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