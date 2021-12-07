　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／馬妞前夫勾人妻傳曖昧對話　摩鐵開房家中過夜遭索賠百萬

▲▼前藝人馮光榮。（圖／翻攝馮光榮臉書）

▲前藝人馮光榮。（圖／翻攝馮光榮臉書）

記者黃哲民／台北報導

已消失螢光幕多年的藝人馮光榮，近期驚傳挨告勾搭人妻開房！新北1名許先生向《ETtoday新聞雲》投訴，指去年發現郭姓妻子用即時通認識馮光榮，竟相約到摩鐵偷情或到馮家過夜，他跟妻子攤牌要求回頭，妻子反而離家出走，雙方今年初協議離婚，許先生認為馮光榮明知人妻仍介入家庭，告馮與郭各求償100萬元，新北地院明天將首次開庭。

現年56歲的馮光榮在1990年代演過多齣瓊瑤劇，號稱「御用小生」，在演藝圈闖蕩20多年，1997年當紅時，與女藝人「馬妞」馬維欣因戲結緣而成婚，但婚姻只維持6年就離婚，2006年再婚迎娶外商公司陳姓女主管，育有1女，但2010年離婚，而馮光榮也因演藝圈新秀輩逐漸消失在螢光幕上，曾改行當房仲，目前據悉在國小教游泳。

在台北市經營日式餐廳的許先生投訴指出，他和郭姓前妻結婚16年，育有2男1女，去年（2020年）7月10日晚間，郭女要他幫忙翻找手機查1個電話號碼，他意外發現郭女在前1個月，用messenger即時通和馮光榮互傳訊息，馮猛誇郭女「你好漂亮」，得知郭女已婚且生了3個小孩，仍吹捧「真的嗎？你看起來才20多歲呢？」、「好可惜呀，這麼美這麼早結婚」。

許先生說，馮光榮傳自拍泳裝照給郭女，見郭女稱讚「看起來很健康喲」，馮自豪「我都讓自己曬太陽與運動」，還要郭女「你曬成小麥色肌膚應該很好看，因為你很漂亮！」郭女回稱「說的也是，要看女生漂不漂亮」。

許先生表示，郭女21歲嫁給他，2人相差9歲，郭女婚後出軌3次，第1次是跟男網友互傳自慰影像，另2次是跟前男友外遇，他為家庭小孩都忍了，這次看到對方又跟男網友眉來眼去、語帶挑逗，質問郭女為何跟陌生男人瞎聊，郭女反嗆「聊天怎麼了嗎？」

許先生說，當時還沒意識到對方真的是藝人馮光榮，只是為了扼殺郭女可能外遇的火苗，將對方與郭女帳號拉進聊天室，馮光榮一看他表明是老公，立刻封鎖他的帳號並閃人，郭女為此跟他吵架並離家出走，說是要帶3歲幼子回台中娘家，但事後他發現，郭女不僅跟馮光榮到摩鐵開房，還去馮家住了幾天，最後更把幼子丟還給他，只為了跟馮光榮出遊。

許先生自行蒐證，發現郭女先到摩鐵開房，傳訊息給馮光榮提醒「你藥在家捏」，馮光榮回覆表示他回家拿藥再赴約，郭女叮嚀馮騎機車「慢慢騎喔」。許先生氣得跟郭女攤牌，質問「我有沒有對不起你」，說氣話要郭女賠償300萬元，郭女回答「請你直接去提告就好，我沒錢！」許先生怒罵「你沒有錢你為什麼要討客兄！」

許先生表示，當時並非真想跟郭女要錢，只是生氣胡言亂語，心裡其實還想挽回，但郭女去年9月故意打幼子，要幼子打電話給他「爸爸快來救我」，他就死心了，長子長女也勸他不要再挽回，所以今年（2021年）1月和郭女簽字離婚，3個小孩都跟他。

不過許先生嚥不下這口氣，也確認對方真的就是藝人馮光榮，今年4月告馮與郭女各求償100萬元，許先生說，提告後，馮主動加他為LINE好友，但他沒讓馮有機會求饒就直接封鎖，受新冠肺炎疫情影響，全案明天（8日）下午3時將在新北院首度開庭。

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　急疏散乘客
入夜探15°C！2波「冷空氣報到」時間曝
藥廠報喜！　新藥能對抗「Omicron所有突變」
男想吃母女丼「同時示愛」　女兒警覺不對勁識破
獨／馬妞前夫勾嫩人妻上摩鐵！　「這麼美這麼早結婚」
他帶15歲小女友征戰公廁！　無緣岳母讓結局大逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

水泥預拌車搶轉內側道狠撞小黃　汐止大同路一度塞爆

人妻頸部種草莓！小王拍照加註「愛到無怨無悔」下場慘了　

每天熱線1到2小時...少女邀他帶酒來家作客　男會錯意想硬上挨告

實習女警耐心陪伴迷途嬤　外表甜美更愛辦刑案

快訊／基隆3月大女嬰癱軟亡下周解剖　保母涉過失致死10萬交保

桃園男菜刀弒母今解剖　至少砍20刀！致命傷在頭部

獨／馬妞前夫勾人妻傳曖昧對話　摩鐵開房家中過夜遭索賠百萬

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

水泥預拌車搶轉內側道狠撞小黃　汐止大同路一度塞爆

人妻頸部種草莓！小王拍照加註「愛到無怨無悔」下場慘了　

每天熱線1到2小時...少女邀他帶酒來家作客　男會錯意想硬上挨告

實習女警耐心陪伴迷途嬤　外表甜美更愛辦刑案

快訊／基隆3月大女嬰癱軟亡下周解剖　保母涉過失致死10萬交保

桃園男菜刀弒母今解剖　至少砍20刀！致命傷在頭部

獨／馬妞前夫勾人妻傳曖昧對話　摩鐵開房家中過夜遭索賠百萬

同胎手足前後被收編　米克斯西瓜經歷「領養又退養」盼一個家

收到顏寬恒存證信函不怕　他反嗆顏「空心草莓冬瓜」

誠品書店進駐遠百竹北　挑高寬廣空間「夾攻蔦屋」下月登場

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

《華燈》女星爆「酒店上班經歷」！　第一天客人就堵門等「外帶」

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

運產條例修正案通過　林智勝：原棒協可以幫助的更多

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

社會熱門新聞

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

國1麻豆交流道撞死騎士　高雄小港截獲肇逃槽車

台中工人吵架　竟操控怪手打架

台南麻豆交流道南下匣道路口傳死亡車禍

快訊／新北又有超商女店員被打

林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

高嘉瑜自白書「57字全文」曝！昏迷遭拍19秒惡魔片

釣魚簡訊4天詐上千萬　檢提醒判別方式

更多熱門

相關新聞

已婚消防員揪人妻上摩鐵　判賠40萬確定

已婚消防員揪人妻上摩鐵　判賠40萬確定

桃園一名已婚的陳姓消防員，被苗姓男子控訴2019年間多次和苗妻上摩鐵發生關係，儘管陳男和苗妻的婚外情已被揭發，但2人仍繼續偷偷使用通訊軟體聯繫並發生關係，苗男氣得對陳男求償100萬元。一審，法官判陳男應賠償苗男40萬元，陳男不服上訴二審；高等法院審理後，駁回陳男上訴，維持原判，全案定讞。

號誌突槌害郵差挨撞　索國賠憂影響生育

號誌突槌害郵差挨撞　索國賠憂影響生育

配角搶戲撞傷調解委員　吃官司還得賠錢

配角搶戲撞傷調解委員　吃官司還得賠錢

男自爆偷吃4次人妻崩潰　小三：發生無數次關係

男自爆偷吃4次人妻崩潰　小三：發生無數次關係

修冷氣抓包人妻偷情！他偷拍逼每周獻身5次

修冷氣抓包人妻偷情！他偷拍逼每周獻身5次

關鍵字：

藝人馮光榮人妻精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面