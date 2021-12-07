獨／馬妞前夫勾人妻傳曖昧對話　摩鐵開房家中過夜遭索賠百萬

▲前藝人馮光榮。（圖／翻攝馮光榮臉書）

記者黃哲民／台北報導

已消失螢光幕多年的藝人馮光榮，近期驚傳挨告勾搭人妻開房！新北1名許先生向《ETtoday新聞雲》投訴，指去年發現郭姓妻子用即時通認識馮光榮，竟相約到摩鐵偷情或到馮家過夜，他跟妻子攤牌要求回頭，妻子反而離家出走，雙方今年初協議離婚，許先生認為馮光榮明知人妻仍介入家庭，告馮與郭各求償100萬元，新北地院明天將首次開庭。

現年56歲的馮光榮在1990年代演過多齣瓊瑤劇，號稱「御用小生」，在演藝圈闖蕩20多年，1997年當紅時，與女藝人「馬妞」馬維欣因戲結緣而成婚，但婚姻只維持6年就離婚，2006年再婚迎娶外商公司陳姓女主管，育有1女，但2010年離婚，而馮光榮也因演藝圈新秀輩逐漸消失在螢光幕上，曾改行當房仲，目前據悉在國小教游泳。

在台北市經營日式餐廳的許先生投訴指出，他和郭姓前妻結婚16年，育有2男1女，去年（2020年）7月10日晚間，郭女要他幫忙翻找手機查1個電話號碼，他意外發現郭女在前1個月，用messenger即時通和馮光榮互傳訊息，馮猛誇郭女「你好漂亮」，得知郭女已婚且生了3個小孩，仍吹捧「真的嗎？你看起來才20多歲呢？」、「好可惜呀，這麼美這麼早結婚」。

許先生說，馮光榮傳自拍泳裝照給郭女，見郭女稱讚「看起來很健康喲」，馮自豪「我都讓自己曬太陽與運動」，還要郭女「你曬成小麥色肌膚應該很好看，因為你很漂亮！」郭女回稱「說的也是，要看女生漂不漂亮」。

許先生表示，郭女21歲嫁給他，2人相差9歲，郭女婚後出軌3次，第1次是跟男網友互傳自慰影像，另2次是跟前男友外遇，他為家庭小孩都忍了，這次看到對方又跟男網友眉來眼去、語帶挑逗，質問郭女為何跟陌生男人瞎聊，郭女反嗆「聊天怎麼了嗎？」

許先生說，當時還沒意識到對方真的是藝人馮光榮，只是為了扼殺郭女可能外遇的火苗，將對方與郭女帳號拉進聊天室，馮光榮一看他表明是老公，立刻封鎖他的帳號並閃人，郭女為此跟他吵架並離家出走，說是要帶3歲幼子回台中娘家，但事後他發現，郭女不僅跟馮光榮到摩鐵開房，還去馮家住了幾天，最後更把幼子丟還給他，只為了跟馮光榮出遊。

許先生自行蒐證，發現郭女先到摩鐵開房，傳訊息給馮光榮提醒「你藥在家捏」，馮光榮回覆表示他回家拿藥再赴約，郭女叮嚀馮騎機車「慢慢騎喔」。許先生氣得跟郭女攤牌，質問「我有沒有對不起你」，說氣話要郭女賠償300萬元，郭女回答「請你直接去提告就好，我沒錢！」許先生怒罵「你沒有錢你為什麼要討客兄！」

許先生表示，當時並非真想跟郭女要錢，只是生氣胡言亂語，心裡其實還想挽回，但郭女去年9月故意打幼子，要幼子打電話給他「爸爸快來救我」，他就死心了，長子長女也勸他不要再挽回，所以今年（2021年）1月和郭女簽字離婚，3個小孩都跟他。

不過許先生嚥不下這口氣，也確認對方真的就是藝人馮光榮，今年4月告馮與郭女各求償100萬元，許先生說，提告後，馮主動加他為LINE好友，但他沒讓馮有機會求饒就直接封鎖，受新冠肺炎疫情影響，全案明天（8日）下午3時將在新北院首度開庭。