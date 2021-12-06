　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

號誌出包「全綠」惹禍　未婚郵差傷腰椎索國賠！憂不能傳宗接代

▲▼車禍示意圖。（圖／達志示意圖）

▲交通號誌突槌全綠害郵差被汽車撞傷，養護機關要負責國賠。（圖／達志示意圖）

記者黃哲民／台北報導

路上偶爾可見紅綠燈四面全紅或全綠的突槌狀況，常引發人車驚險閃避畫面，北市1名呂姓郵差4年前騎機車就因此遭汽車從左側撞飛、大難不死，他提告求償，主張腰椎受傷影響工作表現，更擔心不能傳宗接代，不過台北地院查明汽車駕駛沒違規，而是燈號故障沒及時修復，判決負責維護現場號誌的台北市交通管制工程處，應國賠呂男133萬餘元，可上訴。

本案發生於2017年3月13日上午6時許，當時52歲的呂男騎機車，由東往西從北市安和路二段171巷橫越敦化南路二段，遭陳姓男子開車從左側撞上，雙方發現當時路口號誌四面都是綠燈，呂男送醫被診斷出2節腰椎滑脫與椎間盤突出，治療後留下邀被疼痛、雙腿麻痛無力、腰椎神經根病變等後遺症。

呂男主張陳男沒注意車前狀況，害他被撞飛10幾公尺、腰椎受傷不能再騎機車送信，事發那1年請公傷假、病假共228天，隔年（2018年）也請假299天休養，影響工作表現而不能領取考績獎金、全勤獎金與加班費、不休假補助，他至今仍持續復健治療舒緩肢體疼痛，更擔心自己還沒結婚生子，可能因傷不能傳宗接代。

呂男另指負責維護事故現場號誌的台北市交通管制工程處，沒妥善檢修號誌正常運作，以致他不但受皮肉之苦，精神更遭受莫大折磨，要求陳男與交管處連帶賠償醫藥費、修車費與精神慰撫等費用共311萬餘元。

陳男以不起訴處分和事故鑑定報告佐證自己遵守交通規則行駛、沒有過失，他也向交管處索賠2萬餘元車損，陳男並指呂男在檢方偵辦時宣稱「被撞飛出去5、6公尺」，卻在求償案宣稱「撞擊後彈飛10幾公尺」，顯然為了求取高額賠償。交管處推稱呂男應舉證現場燈號有何設置或管理不當的缺失，並挑剔呂男求償項目與金額，有些跟本案事故無關。

法官審理認為鑑定確認陳男依規定行駛車道、沒超速等違規情形，加上信任綠燈燈號、現場也無交管人員，無法苛責陳男必須事先防範燈號故障、機車騎士橫向出現面前等突發狀況，且他真的有減速閃避動作，判決陳男免賠。

不過法官指交管處有義務維持燈號正常運作、讓往來人車遵循號誌保持安全，交管處宣稱現場號誌若產生「綠衝突」，機器內部機制會自動跳成「閃紅燈、閃黃燈」狀態，但這跟本案四面全綠的情形不同，且事故發生於上午6時57分，交管處當天上午7時16分才接獲通報、派員檢修，可見沒積極有效防止發生危險，對公共設施的管理有所欠缺。

法官查明呂男因傷減損10%勞動能力，已改任內勤工作，以他原本年薪百萬計算每年減損10萬餘元的勞動能力，至法定退休前的13年又7個月，共損失113萬餘元，加上修理機車、眼鏡，以及受傷疼痛、身心煎熬等精神慰撫金，判交管處應國賠呂男133萬餘元，可上訴。

►152元就能除腳臭

ET快訊
Omicron侵犯兒童！　陳時中曝「大規模停課」時間點
14縣市「打疫苗優惠」一次看　最高領500元現金
北車「打疫苗領100元」人潮炸裂！　網看傻：還以為春節返鄉
前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！
《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」！只回一句話全場笑了
快訊／男騎電動車闖紅燈　遭轎車高速衝撞慘死
視訊鏡頭前900人傻眼　CEO突宣布「上線開會的你各位被解雇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！全家靠我一人

台84死亡車禍！小貨車遭曳引車追撞　駕駛重傷送醫不治

軍妻就醫發現優惠沒了　揪出老公偷偷退伍還養小三

號誌出包「全綠」惹禍　未婚郵差傷腰椎索國賠！憂不能傳宗接代

恐怖畫面曝！南非籍男子路口遭撞　「騰空飛越轎車」重落地亡

獨／仙人跳風波後…網紅青青21歲當闆娘買2千萬豪宅　辛酸童年曝

影片曝！屏東混凝土預拌車撞電桿衝民宅　駕駛命大僅擦傷

受虐妻被掐脖後腦杓著地　大街揮手喚不回眼睜睜看警車離去　

快訊／高雄「評價4星」燒肉店廚房竄烈火！　員工急奔陽台呼救

網狂刷留言替比特犬求情！潘孟安「不用再洗版」：努力媒合認養

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

《聲林之王3》唱《李白》...好聽到小宇敲碗發專輯　哈林.徐佳瑩.徐若瑄笑著看：最開心的表演！

前法官被控貪汙+接受性招待　開庭哀求：快一點！全家靠我一人

台84死亡車禍！小貨車遭曳引車追撞　駕駛重傷送醫不治

軍妻就醫發現優惠沒了　揪出老公偷偷退伍還養小三

號誌出包「全綠」惹禍　未婚郵差傷腰椎索國賠！憂不能傳宗接代

恐怖畫面曝！南非籍男子路口遭撞　「騰空飛越轎車」重落地亡

獨／仙人跳風波後…網紅青青21歲當闆娘買2千萬豪宅　辛酸童年曝

影片曝！屏東混凝土預拌車撞電桿衝民宅　駕駛命大僅擦傷

受虐妻被掐脖後腦杓著地　大街揮手喚不回眼睜睜看警車離去　

快訊／高雄「評價4星」燒肉店廚房竄烈火！　員工急奔陽台呼救

網狂刷留言替比特犬求情！潘孟安「不用再洗版」：努力媒合認養

PLG開幕週2天進場逾1.2萬人　富邦勇士主場票房806萬

重看林秉樞對話紀錄發現很多「暗示性語句」　四叉貓：當年我真單純

林冠艇全青少跆拳賽絕殺進4強　國一才開始為獎金練下去

台北市成棒隊成富邦教練改組主力　目前未傳出有異動

三星李在鎔晚間啟程飛中東！預計會晤阿國高層　加強緊密合作

北市促銷莫德納！議員質疑「僅1醫院能打」　市府：還有18家特別門診

清純網紅豐唇21次「厚到佔全臉三分之一」！神複製梁朝偉《射鵰》香腸嘴

Omicron侵犯兒童！陳時中曝「大規模停課」時間點

台灣難有下個護國神山！　張忠謀：三星是台積電重要對手

她-196°C冷凍30年等復活！丈夫「早有新歡」：我是人有正常慾望

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

社會熱門新聞

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

當丈夫面離奇失蹤　她目睹「不該看的」慘遭滅口

機車擦撞千萬名車　求騎士陰影面積

6女開車誤闖露營區　業者關門捶車

21歲壽星酒吧護花　持刀捅死外送員

林秉樞存款2336萬　公關曝網軍行情價

紡織老董外遇裸退　2250萬股份全給妻

獨／Ubike男童撞特斯拉逃逸　車主心碎追凶

彰化母子遭虐！警曝「現場畫面」家暴男在外面　2警被記申誡

李柏璋曾偷拍小三性愛片遭通緝　她被正宮求償才知受害

獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光

網友替比特犬求情　潘孟安：努力媒合認養

躲棉被發抖暴哭　正義哥不捨到彰化砸車

更多熱門

相關新聞

配角搶戲撞傷調解委員　吃官司還得賠錢

配角搶戲撞傷調解委員　吃官司還得賠錢

北市1名王姓男子前年陪朋友到區公所調解糾紛，和對方互拿手機錄影爆口角，王男衝上前動手，誤把擔任調解委員的7旬李女撞倒在地，竟造成3節腰椎滑脫與椎間盤突出、被迫開刀治療，李女怒索賠100萬元，王男不認帳，推稱李女延誤就醫半年以致傷勢加重，應自負過失責任，台北地院審酌王男衝動闖禍，造成李女身心痛苦，判他應賠64萬餘元，可上訴。

技工開警車闖紅燈撞飛女騎士　北市警賠578萬

技工開警車闖紅燈撞飛女騎士　北市警賠578萬

偷情少女懷孕生子　人夫說負責遭法官打臉

偷情少女懷孕生子　人夫說負責遭法官打臉

台中巡佐撞車「陰莖3度燙傷無法行房」 怒提國賠52萬結果曝

台中巡佐撞車「陰莖3度燙傷無法行房」 怒提國賠52萬結果曝

酒後見男網友失身　少女哭訴竟遭譏

酒後見男網友失身　少女哭訴竟遭譏

關鍵字：

交通號誌國賠過失傷害郵差精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

林心如洩《華燈》兇手

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

視訊開會900人傻眼　CEO：你各位被解雇了

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面