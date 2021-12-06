號誌出包「全綠」惹禍　未婚郵差傷腰椎索國賠！憂不能傳宗接代

▲交通號誌突槌全綠害郵差被汽車撞傷，養護機關要負責國賠。（圖／達志示意圖）

記者黃哲民／台北報導

路上偶爾可見紅綠燈四面全紅或全綠的突槌狀況，常引發人車驚險閃避畫面，北市1名呂姓郵差4年前騎機車就因此遭汽車從左側撞飛、大難不死，他提告求償，主張腰椎受傷影響工作表現，更擔心不能傳宗接代，不過台北地院查明汽車駕駛沒違規，而是燈號故障沒及時修復，判決負責維護現場號誌的台北市交通管制工程處，應國賠呂男133萬餘元，可上訴。

本案發生於2017年3月13日上午6時許，當時52歲的呂男騎機車，由東往西從北市安和路二段171巷橫越敦化南路二段，遭陳姓男子開車從左側撞上，雙方發現當時路口號誌四面都是綠燈，呂男送醫被診斷出2節腰椎滑脫與椎間盤突出，治療後留下邀被疼痛、雙腿麻痛無力、腰椎神經根病變等後遺症。

呂男主張陳男沒注意車前狀況，害他被撞飛10幾公尺、腰椎受傷不能再騎機車送信，事發那1年請公傷假、病假共228天，隔年（2018年）也請假299天休養，影響工作表現而不能領取考績獎金、全勤獎金與加班費、不休假補助，他至今仍持續復健治療舒緩肢體疼痛，更擔心自己還沒結婚生子，可能因傷不能傳宗接代。

呂男另指負責維護事故現場號誌的台北市交通管制工程處，沒妥善檢修號誌正常運作，以致他不但受皮肉之苦，精神更遭受莫大折磨，要求陳男與交管處連帶賠償醫藥費、修車費與精神慰撫等費用共311萬餘元。

陳男以不起訴處分和事故鑑定報告佐證自己遵守交通規則行駛、沒有過失，他也向交管處索賠2萬餘元車損，陳男並指呂男在檢方偵辦時宣稱「被撞飛出去5、6公尺」，卻在求償案宣稱「撞擊後彈飛10幾公尺」，顯然為了求取高額賠償。交管處推稱呂男應舉證現場燈號有何設置或管理不當的缺失，並挑剔呂男求償項目與金額，有些跟本案事故無關。

法官審理認為鑑定確認陳男依規定行駛車道、沒超速等違規情形，加上信任綠燈燈號、現場也無交管人員，無法苛責陳男必須事先防範燈號故障、機車騎士橫向出現面前等突發狀況，且他真的有減速閃避動作，判決陳男免賠。

不過法官指交管處有義務維持燈號正常運作、讓往來人車遵循號誌保持安全，交管處宣稱現場號誌若產生「綠衝突」，機器內部機制會自動跳成「閃紅燈、閃黃燈」狀態，但這跟本案四面全綠的情形不同，且事故發生於上午6時57分，交管處當天上午7時16分才接獲通報、派員檢修，可見沒積極有效防止發生危險，對公共設施的管理有所欠缺。

法官查明呂男因傷減損10%勞動能力，已改任內勤工作，以他原本年薪百萬計算每年減損10萬餘元的勞動能力，至法定退休前的13年又7個月，共損失113萬餘元，加上修理機車、眼鏡，以及受傷疼痛、身心煎熬等精神慰撫金，判交管處應國賠呂男133萬餘元，可上訴。