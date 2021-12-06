公親變事主！撞翻7旬調解委員　莽男吃官司還得賠64萬

▲調解委員調解時勸架反遭撞傷開刀，還被說成自己延誤就醫有過失。（圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名王姓男子前年陪朋友到區公所調解糾紛，和對方互拿手機錄影爆口角，王男衝上前動手，誤把擔任調解委員的7旬李女撞倒在地，竟造成3節腰椎滑脫與椎間盤突出、被迫開刀治療，李女怒索賠100萬元，王男不認帳，推稱李女延誤就醫半年以致傷勢加重，應自負過失責任，台北地院審酌王男衝動闖禍，造成李女身心痛苦，判他應賠64萬餘元，可上訴。

本案源於王男（34歲）的朋友趙姓女子和謝姓男子打官司，前年（2019年）3月6日下午1時許，雙方到北市松山區公所調解，王男和另1名男子陪趙女前往，與謝男互拿手機錄影又互看不順眼，3男扭打成一團，當時70歲的李女主持調解、試圖勸阻，冷不防遭王男撞倒在地，當場站不起身，被同事攙扶就醫，後因3節腰椎滑脫與椎間盤突出，同年9月開刀住院9天。

李女怒告王男衝動闖禍，害她動完手術仍得穿戴背架復健、行動無法自如，求償醫藥費與精神慰撫共100萬元。王男辯稱沒碰撞李女、是李女自己重心不穩跌倒，何況李女最初就醫僅右臀與尾椎疼痛但無外傷，事隔半年才開刀，就算是他造成，李女延誤就醫以致傷勢加重，應自負過失責任。

法官指調解現場監視畫面證明王男跑向謝男時，從自己同伴與李女之間穿過，李女隨即向後跌坐在地，認定王男明知現場空間有限，又放置桌椅且有多人在場，仍貿然衝過人群空隙追打謝男，造成李女跌傷。

法官並指李女當天急診照X光，就發現有2節椎間盤滑脫，因持續疼痛，同年9月就醫確認有3節腰椎滑脫，跟急診時的檢查報告病症相同，並開刀做脊椎神經減壓與腰椎內固定手術，李女過往病歷也無腰椎毛病，代表本案病症與年老退化無關。

法官認定李女沒有延誤就醫的問題，據此判決王男應賠償李女64萬餘元，可上訴。王男刑案部分被依過失傷害罪判刑3月定讞，他和同伴毆打謝男成傷，另案各被判刑2月、均緩刑2年，但須賠償謝男共12萬元，已先定讞。