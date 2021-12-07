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全面凈凈凈！東大門夜市增設哺乳室　力拼再續五星級環保夜市

▲▼花蓮東大門夜市全面強化清潔、執行環保規範，再拼今年五星級環保夜市，延續去年殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮東大門夜市全面強化清潔、執行環保規範，再拼今年五星級環保夜市，延續去年殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「東大門國際觀光夜市」去年環保署全國環保夜市評鑑獲「特優」殊榮，今年環保夜市評鑑於12月1日舉行，花蓮縣環境保護局、花蓮縣政府建設處及觀光處皆參加受評，評鑑結果將於近期公布，期盼再度為花蓮奪得佳績。

▲▼花蓮東大門夜市全面強化清潔、執行環保規範，再拼今年五星級環保夜市，延續去年殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年受到新冠肺炎疫情影響，夜市關閉近三個月時間，餐飲及觀光產業均大受影響。環保局為帶動產業復甦，與東大門國際觀光夜市合作，以餐飲攤商為輔導對象，推動內用及外帶不使用一次性餐具、設置油煙防制設備及廢（污）水油脂攔截器，並落實垃圾分類、維持公廁整潔。東大門夜市共有400家攤商，餐飲業者有248家，其中有76.6%的攤商加入。雖數量較去年減少一些，也有少數店家異動，但多數攤商對於維護環境的初衷仍給予支持。

▲▼花蓮東大門夜市全面強化清潔、執行環保規範，再拼今年五星級環保夜市，延續去年殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局今年以一次性塑膠餐具減量為主軸，鼓勵民眾自備餐具至夜市消費，享有188家攤商提備餐具享加量或至折價優惠活動。自11月開始也與夜市10家攤商合作，民眾可至合作店家直接使用環保餐具盛裝餐點，使用完畢後至夜市內17處回收點位歸還，另外也會不定期讓環保餐具借用車車到東大門夜市提供民眾借用餐具，請大家多多留意「資源回收走透透」粉絲專頁的訊息。

▲▼花蓮東大門夜市全面強化清潔、執行環保規範，再拼今年五星級環保夜市，延續去年殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年增設哺乳室，頗受民眾及遊客好評。

今年度東大門夜市也增設哺乳室、附設空調公共廁所及奉茶站。為了掌握人潮尖峰，強化公廁清潔，打造高品質公廁，於東大門夜市內部公廁試辦物聯網智慧公廁，公廁安裝人流及異味感測模組，推動智慧廁間建置，可即時通知派員清理，給大家一個舒適的如廁空間。

環保局表示，將持續進行輔導，希望大家共同來改善環境，落實「淨靜勁境靚」，共同打造花蓮品牌，目標是將東大門夜市打造為全台最優質環保夜市。

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