「伊拉克軍醫」想吃母女丼　同時加好友示愛…包裹又卡關被識破

記者陳以昇／新北報導

詐騙集團以伊拉克軍醫身份在臉書加了一對母女好友，經2個月噓寒問暖博取信任，以包裹卡關老梗，要匯30萬清關，女兒機警發現不對勁，但媽媽卻深陷帥氣軍醫謊言，在討價還價後準備至郵局匯3萬元，幸好女兒即時報案，與警方及行員阻止匯款。

▲何姓媽媽準備到郵局匯款（紅箭頭） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，新北市三峽區一對何姓母女，2個月前分別在臉書結識一名美國人，自稱在伊拉克擔任軍醫，每天除了噓寒問暖，表達愛意外，更說喜歡台灣想千里來相會，沒多久以包裹卡在海關為由，請求幫匯款30萬清關，女兒警覺不對勁，但媽媽卻已深陷愛的謊言中。

▼警方趕到現場阻止 。（圖／記者陳以昇翻攝）

11月29日，女兒也發現59歲的媽媽跟這名軍醫有密集聯繫，擔心受騙，跑到轄區橫溪派出所報案，指稱媽媽可能遭騙要去匯款，警方先打電話請行員注意媽媽特徵，再趕往郵局，機警的陳姓行員發現她邊講電話邊辦3萬元的匯款，直覺有異，故意放慢承辦速度，等待警方到來。

警方到場後，不斷規勸媽媽放棄匯款，表示是詐騙集團慣用伎倆，女兒也趕到現場加入阻止，在3人苦勸解釋下，媽媽這才恍然大悟遇到詐騙集團。

腦公！你不可以賴帳喔

▼何姓媽媽準備到郵局匯款，警方趕到現場阻止 。（圖／記者陳以昇翻攝）