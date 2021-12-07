「王品疑個資外洩」他遭詐騙24萬！業者：已報警並提升資安

▲王品反詐騙提醒，，強調王品集團不會主動打電話給顧客。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下餐廳再傳疑似個資外洩事件，有民眾投訴媒體，指出自己在陶板屋用餐、並且下載app，但後來接到詐騙電話清楚說出用餐時間及金額，因此被騙24萬元，對此，王品集團表示，已經向警方報案，請求協助、提升資安防護等級。

對於有又客人在用餐後被詐騙，王品集團表示，已經向警方報案，請求協助、提升資安防護等級。王品也指出，集團已經發出超過500萬通防詐騙簡訊，並透過集團官網、社群媒體等管道宣導，強調王品集團不會主動打電話給顧客，要求提供個人資料，沒有會員升級方案、也沒有任何刷卡錯誤的情況，更不會要求消費者到ATM匯款、或線上轉帳，消費者如果接到任何可疑電話，請打165反詐騙專線，向警方報案。

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而在這之前，王浩宇也曾在臉書貼文表示，前幾個月剛解封時曾到台東的品田牧場吃飯，結果前幾天突然接到假冒的客服電話，說是要調查用餐滿意度，然後又說他訂了什麼套餐要退費，「重點是連用餐時間、餐點、金額都清楚，是不是有點誇張？」

而早在今年3月，就有不法份子謊稱購買王品集團餐券重覆扣款，要求消費者提供個資或到ATM轉帳匯款進行詐騙，主要因為「王品牛排」網站遭駭客攻擊，盜取顧客資料，王品集團當時清查表示，顧客信用卡資料都有加密保護，安全無虞，請消費者放心。不過詐騙事件從3月開始後就沒停止，不斷有消費者到臉書粉專留言接到詐騙電話，2天前也有位程姓女子留言說接到詐騙電話。