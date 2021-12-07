脫口「一年後搞不好要離開」　侯友宜澄清：珍惜每一天做好市長角色

記者楊蕓／新北報導

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦7日上午同台出席2021遠見高峰會，侯友宜發表談話時提到，今天三個人坐在一起滿開心的，現在在這個位子上，還有機會替市民朋友做什麼，要把握，接著脫口說出「大家隔一年多他（柯文哲）要離開、他（鄭文燦）也要離開，我搞不好也要離開了，難得有機會一起做事...」，此話一出，引發預告備戰2024的聯想。

▲北北桃三位市長柯文哲、侯友宜、鄭文燦出席第19屆遠見高峰會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

對此，侯友宜隨後受訪時澄清，「我不是說這個意思」，他強調，每一個人都要把握每一天，好好做好每一件事情，當下要珍惜的每一天的工作，人總是會有卸下工作的一天，會隨著時間、歲月逐漸變化，因此要珍惜當下，把握每一天做好市長的角色。

「相信柯市長、鄭市長也是抱著這樣的心。」侯友宜說，今天來談的主題是防疫，把三個人合作的經驗彼此分享，也想一想還有哪些事可以做得更好，尤其防疫還在進行中，並沒有結束，我們三個更要攜手合作。

侯友宜說，很多問題還是要大家一起面對、一起解決，這才是台灣要走的路，「今天其實都不是在談什麼，是談我們北台灣的生活圈，共同一起努力，為下一場的防疫做好準備，全力讓人民健康，才是今天最重要的目的。」