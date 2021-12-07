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張榮發遺產「全給張國煒」　大房三子張國政不服…再開辯論

▲▼星宇航空首航儀式，董事長張國煒致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲長榮集團張榮發的遺囑官司二審還未宣判，四子張國煒可得的遺產還沒確定。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，留下一張「四子單獨繼承」的遺囑，引爆家族內鬥。大房三哥張國政提出確認遺囑無效之訴，一審法院審理後，認定張榮發的遺囑有效，駁回張國政之訴。張國政上訴二審，高等法院原定7日宣判，但因另有證據還需調查，因此再開辯論庭，並未宣判。

張榮發2016年過世後，出現遺囑真假的糾紛。他在過世前的2014年12月間，由老臣劉孟芬代筆，撰寫遺囑內容，現場除了有證人以外，最後還由張榮發簽名密封，並經由公證。而遺囑內容最後公開，是由二房兒子、亦即張榮發的四子張國煒，獨得所有遺產及總裁大位，最後張榮發還要求子孫和睦相處。

對於張榮發的決定，大房的三個兒子當然不服，其中大房三子張國政，認為父親生前在精神狀態無法自主的情況下，立下由張國煒獨得所有遺產及擔任集團總裁的遺囑應該無效，因此提出確認遺囑無效訴訟。案經台北地院2年多的審理，北院一審去年3月間判決遺囑有效，駁回張國政之訴。張國政上訴二審。

二審高等法院經過1年半審理後，原定7日上午宣判，但因全案仍有事實、證據還需調查，合議庭法官當庭並未宣判，改諭知擇期再開辯論，繼續審理。

據了解，張榮發的遺囑執行人向國稅局申報的遺產總額約240億餘元，其中國內遺產約67億餘元；但因為繼承人間對金額仍有意見，遺產目前無法進行分割分配。而若本案確定後，張榮發的6位繼承人中，張國煒扣除要保留給另5位、每人各12分之1的特留分，他自己可以分到12分之7、約140億餘元；剩餘的100餘億元，再由大房子女與二房妻子李玉美均分，每人約可分得20億元左右。

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