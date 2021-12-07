北藝大墜樓學生意識好轉中　校方開校安會議「啟動校園關懷」

▲北藝大昨傳出兩起學生意外，墜樓學生意識好轉中。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

台北藝術大學昨（6日）發生兩起意外，造成一名學生死亡，另一名在醫院治療中，北藝大指出，墜樓學生意識狀態好轉，但尚在治療中，校方今（7日）也召開臨時緊急校安會議，針對意外事件進行相關說明與後續處理狀況，並針對啟動校園關懷機制細項分工再進一步說明，校方也呼籲，事件原委仍在調查當中，請不要在社群平台妄加揣測和評論，以免造成家屬與親友的再次傷害。

北藝大昨天下午接連發生兩起學生意外，一名學生在宿舍浴室輕生死亡，現場留下遺書，另一名學生則在校內墜樓，目前仍在馬偕醫院搶救治療中。

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北藝大表示，第一時間依教育部要求在2小時內通報，包括通知家屬等，學校也馬上成立應變處裡小組，啟動諮商中心，由於該事件一定有些衝擊，昨天傍晚也已經針對宿舍學生、學院和系上同學做基本心理諮商。

▲北藝大針對學生意外發出聲明。（圖／北藝大提供）

北藝大昨天也在官網發出聲明，指校方獲悉後立即通報教育部、檢警，以及成立事件處理小組，相關處室同仁也立即通知家屬，並協助後續事宜處理，同時啟動校園輔導關懷機制，目前各項工作已陸續進行中，靜待相關單位釐清此次事件原委。

針對此事件，北藝大今早也召開「臨時緊急校安會議」，校方表示，今天會議主要針對昨天兩名學生意外事件進行相關說明與後續處理狀況，並由學務處諮商中心就昨日啟動校園輔導關懷機制作進一步說明，而目前墜樓學生意識狀態好轉，尚在治療中。

北藝大也呼籲各界，兩起事件原委仍在調查當中，請各界不要在社群平台妄加揣測和評論，以免造成家屬與親友的再次傷害，也期盼全校教職員生可以相互鼓勵支持，多關心週遭的人，適時提供管道來協助需要安撫情緒與紓解壓力的人。

