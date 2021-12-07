13歲妹肚子高隆「爬滿妊娠紋」醫猛抽16000ml墨綠濃汁…內臟擠歪





▲13歲女生肚子隆起爬滿妊娠紋。（圖／翻攝自深圳衛健委）

記者鄭思楠／綜合報導

「孩子月經正常嗎？最近有沒有來？」、「她肚子是一直這樣，還是最近這樣？」診室內，醫生看著小雪（化名）隆起的肚子，臉色有點凝重。一個剛上國中的小女孩，肚皮隆起這麼高，還長出了密密麻麻的深色紋路，跟山體斷裂帶一樣，「這不是典型的妊娠紋嗎？」

據《深圳市衛健委》報導，聽醫生這麼一問，媽媽心裡也咯噔了一下。來醫院之前，她只是覺得女兒奶茶喝太多，長胖了。兒子小雪才13歲，已經72.5公斤了，起初，肚子只是微微隆起，後來慢慢變成水桶粗。

剛開始，媽媽也沒往心裡去，但變化出現在那天早上8點。小雪起來上洗手間時，突然感覺肚子右下方有點痛，去診所開了藥吃，但不管用，腹痛一直持續到晚上，越來越嚴重。媽媽趕緊帶她去了附近的社區醫院，掛急診。

檢查結果出來後，醫生表情很複雜，「孩子肚子裡有東西，可能比懷了雙胞胎還嚴重，」醫生建議立即去大醫院進一步檢查。CT檢查提示，小雪並不是懷孕，肚子裡的也不是雙胞胎，而是超大卵巢囊腫。

▲女孩肚中抽出16000ml墨綠色囊液。（圖／翻攝自深圳衛健委）

進一步檢查後，真相終於浮出水面，小雪的腹腔內有一個約40cm*30cm*20cm的巨大囊腫。這就像，肚子裡塞了一個威力巨大的「炸彈」。它不僅隨時可能爆炸，還壓迫著內部臟器、腸道，導致孩子腹痛、嘔吐、呼吸不暢。不及時處理，可能會出現腸壞死，會有生命危險。

然而，想拆掉這顆「炸彈」，難度可不小，因為腹腔囊腫非常巨大，預計光裡面的囊液就超過10000毫升。當天下午1點20分，手術開始。手術團隊一邊抽液，一邊密切觀察孩子的生命徵象，隨時準備搶救。

1個多小時後，墨綠色的囊液才被抽完，總共抽出了16000毫升囊液。之後，醫生再拆除囊腫，3個小時後「拆彈」才終於完成。拆掉「炸彈」後，小雪一身輕鬆，體重只有57.5公斤，比手術前足足輕了15公斤。術後，女孩恢復良好，各項指標正常，一周後就順利出了院。

醫生說，卵巢囊腫任何年齡段都可能中招。他建議家長，可以在小孩睡覺或安靜時偶爾可以摸摸小孩肚子，檢查一下是否有一些「異常的包塊」，如果發現小孩肚子脹、突發的腹痛、體重突增或突減等異常，要及時就醫，不要輕視。