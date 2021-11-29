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愛愛完腹部劇痛！醫師一看「出血淹沒子宮」：太嚴重了要馬上手術

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲和男友恩愛太激烈，結果黃體破裂子宮全是血。非當事人。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者黃可昀／綜合報導

和男友愛愛完竟然腹部劇痛，甚至出血淹沒整個子宮，必須立即動手術！一名女子透露，今年10月初和男友一陣翻雲覆雨過後，腹部突然被難以承受的劇痛襲擊，一送急診醫師就說「嗯，你這個出血很嚴重，我們準備開刀喔」，一陣慌亂之下就被推進手術室，一切起因全都是當晚恩愛的太過激烈。

原PO在Dcard表示，當晚和男友完事後肚子很痛，「是比平時經痛還要劇烈的疼痛，幾乎無法忍耐」，在男友陪同下前往急診，醫師得知有性行為就照了腹部超音波，發現有大量出血，必須立刻找到出血處並止血，告訴原PO「你這個出血太嚴重了。等等簽開刀的同意書，穿好衣服就出來吧。」

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原PO起初就有料到是黃體破裂，但沒想到會嚴重到需要開刀，於是凌晨3點迅速簽完文件以後就進手術室，醒來時已經早上，且身上插著導尿管，「我是開微創手術，腹部開三個洞，所以住院幾天就能出院」，剛手術完全身無力又頭暈，沒人攙扶根本無法自己行走，經過休養2天後順利出院，醫師特別叮囑1年內不可搬重物，腹部還留有0.5公分至1公分的3道疤痕。

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲黃體破裂很嚴重，必須立即手術處理。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO進行的是腹腔鏡手術，醫師有給她看術前照片，「跟我解釋說我出血已經淹沒了子宮，抽完血還有血塊之後，找到出血處，止血，就完成了」，出血原因是月經遲來、子宮腫脹，剛好和男友性行為時太猛烈，不小心把右側卵巢黃體撞到破裂出血，「在這邊呼籲各位女生男生，如果恩愛完，女伴出現下腹劇烈疼痛、噁心想吐等症狀，請儘速就醫。」

網友紛紛留言，「性行為還要承受黃體破裂的風險，在迪卡上看到好多這樣案例」、「我也有過…但是ㄆ友（砲友）…真的是差點被幹死（尬笑）能這樣開玩笑真的是有活過來，當時真的是鬼門關前走一遭，黃體破裂、內出血到腹膜炎，光是流掉血就大概1300」、「淹沒子宮已經是血流成河的程度了吧」、「我之前也有一次這樣～超痛！ 也是出血600cc。」

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