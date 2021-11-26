18歲懶女從26樓臥室「丟大便」　低層住戶門窗緊閉：怕被砸中

▲王姓少女因為不便去廁所，就在臥室解決然後往下丟，造成住戶困擾。（圖／翻攝自現代快報）

實習記者林郁婷／綜合報導

江蘇常州的一個社區發生有人「丟大便」的事件，兇手竟是一名18歲少女，因為懶得去廁所，就在房間裡大便後，裝在垃圾袋裡直接從窗戶往下丟，其他住戶不堪其擾，加裝了監視器後停止一段時間，直到今年9月又開始，才報警處理。

根據《現代快報》報導，林小姐是社區一樓的住戶，9月初時報警稱，有人會一直往樓下丟大便，導致家裡院子的玻璃棚一片髒汙，也讓她都不敢開窗戶，「從去年開始，總有人高空拋物，一些瓜皮紙屑也就算了，最可惡的是把大便扔下來，就跟一個個炸彈樣的」，不只她不敢開窗，所有低樓層的住戶都是如此，「生怕什麼時候被大便砸中」。

▲低樓層住戶都被嚇的不敢開窗和曬衣服。（圖／翻攝自現代快報）

林小姐受訪時表示，之前找過管委會處理，到樓上詢問，沒有住戶承認，於是加裝監視器，這才讓丟糞行為停止，沒想到9月又開始，住戶氣到忍不了了，才決定報警。

警方經過一段時間調查後，終於找出兇手，是住在26樓的18歲王姓少女，她到案後坦承丟糞便，因為和男友以及男友父親合租，男友上班後，自己上廁所不方便，才想到在臥室解決，然後裝進垃圾袋往下丟。她目前因涉嫌尋釁滋事罪，被警方採取刑事強制措施。