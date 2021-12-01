夜市擺攤男見她「反應差」　帶進廟旁倉庫2度壞壞...下場出爐

▲在新北夜市擺攤的謝姓男子竟侵犯熟識的別攤攤販女兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

惡劣！在新北市某夜市擺攤的謝姓男子，看中同樣是擺攤家的女兒喬喬（化名）有中度智能不足，竟二度將人拐進廟裡摸胸、親吻，甚至指侵。後來喬喬把事情告訴朋友，朋友聽後驚覺有異，看了她手機，發現謝男竟傳生殖器照給她，甚至也要求喬喬傳裸照給他。士林法院審理，依乘機性交罪，累犯，判處3年8月徒刑。

判決指出，2018年9月下旬下午3時許，謝男看中喬喬心智缺陷不知抗拒，竟持宮廟旁倉庫鑰匙將小花帶進去撫摸、胸部下體，並將手指插入陰道內，以此方式性侵得逞。食髓知味的他，隔年4月間又將喬喬帶進倉再次猥褻得逞。

心理年齡介於6歲至未滿9歲的喬喬，把被「欺負」的事情告訴黃姓友人，也向周姓友人抱怨謝男一直打給她，甚至會傳「丟丟臉」的影片、照片給她看。直到同年10月間，友人向喬喬家人求證，經追問喬喬才吐露自己在夜市廟內被謝男侵犯。

合議庭審酌謝男與喬喬的家人都熟識，身為夜市長輩，理應照顧幼小，竟為滿足一己之私慾，見喬喬為心智缺陷之人即漠視喬喬的身體及性自主權，以上開方式對喬喬乘機性交，影響告訴人之身心健康，犯罪後還矢口否認犯行，5年內故意再犯，累犯，依乘機性交罪，判處3年8月徒刑。