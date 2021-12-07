快訊／台中5船員確診最新複驗出爐　「4陰1陽」Ct值曝光

▲台中清水5確診外籍船員足跡出爐，環保局緊急清消。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市清水某社區昨夜救護車來回穿梭，居民人心惶惶，擔心是新冠肺炎確診個案，今天上午衛生局證實，新增5例陽性個案，皆為境外移入，為孟加拉籍船員，其中4人已施打1至2劑新冠疫苗。但中午過後，衛生局長曾梓展證實5名船員的最新複驗結果，4人為陰性、1人為陽性，其中陽性個案IgG是會長期持續的抗體，代表感染久遠，應為舊案。

市府指出，5例個案中有4例為陰性，1例為陽性，Ct值33，感染性極低，另外，5例個案的慢性抗體皆為陽性，代表過去曾有可能遭受感染，或者打過疫苗，所以產生此現象，目前疫情調查持續進行中，清消作業也已完成，請民眾無須太過擔心，衛生局也呼籲，疫情期間請民眾佩戴口罩，做好防疫措施。

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衛生局表示，這5名船員均持有入境3日內陰性報告，自新加坡來台，自桃園機場入境，分別為1名10月29日入境，其他4名11月18日入境，5人搭防疫計程車分別入住外縣市和台中市防疫旅館，入境唾液檢驗及檢疫期滿前鼻咽採檢皆為陰性，檢疫期滿後入住公司租屋處，預計於台中港上船至彰濱工業區外海工作，公司依規於上船前72小時安排採檢。

衛生局表示，5名船員6日至醫院自費採檢PCR陽性，皆已送醫院隔離治療。經調查個案外出皆有佩戴口罩，出門時無於社區大樓逗留，因語言不通無與其他住戶接觸，目前並無進行全社區篩檢的計畫。

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