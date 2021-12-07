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LINE Pay洩漏交易個資逾13萬件　含台灣、日、泰用戶

▲LINE Pay用戶數達840萬。（圖／LINE Pay提供）

▲通訊軟體LINE旗下的手機行動支付LINE Pay發生交易個資外洩。（圖／LINE Pay提供）

記者張方瑀／綜合報導

通訊軟體LINE旗下的手機行動支付LINE Pay發生交易個資外洩，約13萬3000多件交易資訊一度被上傳到網路上公開，其中包含日本用戶5萬多件，以及台灣與泰國用戶8萬多件，外洩的資訊包括用戶的交易日期與金額、用戶與加盟店識別碼等，目前調查指出並未有人因此受害。

日本放送協會（NHK）報導指出，LINE Pay於6日宣布，因為集團員工在9月12日擅自將用於點數獎勵遺漏檢查的程序和對象等結算訊息，上傳到軟體開發者使用的原始碼代管服務網站GitHub，而公司在11月24日公司內部監控業務中檢測到相關訊息，隨即在當天進行刪除，並於11月30日繼續追蹤後續狀況。

外洩的個資對應期間在2020年12月26日至2021年4月2日之間，曾參加特定宣傳促銷活動的用戶，其中包含日本使用者5萬1543件、台灣與泰國使用者8萬1941件。這些外洩的資訊曾被存取11次。

LINE Pay外洩的資訊包括用戶的交易日期與金額、用戶與加盟店識別碼等，若加以解析，可得知用戶姓名等個資；不過沒有直接洩漏姓名、地址、電話、信用卡號碼、銀行帳戶等資訊。LINE Pay也對此事向大眾致歉，目前個資外洩的用戶已全數收到通知，未發現有人因此受害。

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