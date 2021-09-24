全台有「6千個陳怡君」！男生菜市場名前三不意外…叫了回頭率超高

▲全台同姓同名人口男女前10名出爐。（圖／記者施怡妏攝）

記者閔文昱／綜合報導

每個人總會認識幾位名叫冠宇或者怡君的朋友，根據內政部統計，全台取用同姓同名的人口中，男性共有4017人名為陳冠宇、女性則有5925人叫做陳怡君，有網友就笑稱，叫這兩姓名的人數「感覺可以辦場運動會了」；另外，各世代取名也各有所好，像是到了民國百年以後，男性叫「冠宇」的就退出十名之外，女性則換為「詠晴」、「子晴」稱霸。

內政部《全國姓名統計分析》統計資料，全國前十大同姓同名人口，男性依序為陳冠宇（4017人）、陳建宏（3600人）、張家豪（2941人）、陳俊宏（2878人）、陳冠廷（2487人）、林建宏（2438人）、陳柏翰（2341人）、陳柏宇（2260人）、陳彥廷（2218人）、陳信宏（2151人）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男生前十大同姓同名人數。（圖／翻攝自內政部全國姓名統計分析，下同）

女性部分依序為陳怡君（5925人）、林怡君（4579人）、陳淑芬（3830人）、張雅婷（3640人）、陳美玲（3301人）、陳怡如（3197人）、陳美惠（3177人）、陳淑惠（3010人）、林淑惠（2989人）、陳淑貞（2837人）。

另外，隨著世代的不同，國人取名趨勢也出現變化，從二、三年級生男性熱愛的「雄」字，再到五、六年級的「志」字，以及七、八年級的「家豪」、「冠宇」、「冠廷」，顯示父母取名字會隨著年代流變；從九年級開始，「承恩」、「承翰」開始成為主流，到了民國百年，熱門選項仍以「承恩」居多，「宥廷」、「品睿」緊追在後，而「冠宇」、「冠廷」則退出十名之外。

至於女性部分，九年級生的「菜市場名」是「宜蓁」、「欣妤」、「詩涵」；到了民國百年，「晴」、「品」、「彤」字也同樣獲得女性取名之青睞，「詠晴」、「子晴」分居排名第一及第二，「品妍」、「品妤」居第三及第四，隨後排名第五、六及第七者分別為讀音相同之「羽彤」、「禹彤」、「語彤」。姓氏部分依然是陳、林滿天下，前六大姓氏依序為陳、林、黃、 張、李、王。

至於最少見姓氏，內政部有統計「全國10人以下稀少姓氏」，其中，全台有265人是屬「全台僅1人」的姓氏，像是「也」、「勺」、「士」、「它」、「唱」、「鈔」、「育」、「岸」、「昔」、「你」、「晚」、「睡」、「灰」、「妤」、「噯」、「含」、「盆」、「公羊」、「文樂」、「比嘉」都超稀有。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘