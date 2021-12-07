嘉義縣提高防疫量能　啟動第三劑疫苗施打

▲嘉義縣啟動追加第三劑疫苗。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

因應COVID-19變異株Omicron在各國迅速傳播，威脅國內防疫，嘉義縣長翁章梁前往大林國小疫苗接種站視察，關心施打狀況，且為鼓勵民眾，即日起接種就送健康米，衛生局呼籲民眾完整接種二劑疫苗，進而追加第三劑進階防護確保醫療及防疫量能。

中央疫情指揮中心2日宣布，醫事、一線防疫人員等1至3類及因公出國人員為第三劑優先對象，凡第二劑接種滿5個月者，提供莫德納追加第三劑，此外嘉義縣更針對18歲以上民眾，評估自身感染風險以及接種意願，第二劑滿5個月者經醫師評估後可接種。

衛生局指出，Omicron威脅全球，春節將近返國人潮激增，快速提升社區防禦迫在眉睫，嘉義縣第一劑涵蓋率已達76.8%，第二劑54.8%，期望在農曆年前第二劑能達7成。

衛生局說明，目前除第16輪平台預約接種持續至8日，6日下午也將在大埔美工業區開設接種站服務廠區員工，另與企業結合，朴子市及大林鎮全聯門市各在12月7、8兩天，設站提供購物民眾接種，朴子接種位於四維門市，開放時間下午2至4點；大林接種位於忠孝門市，時間下午4至6點，若現場人潮眾多則加開到7點。

各鄉鎮衛生所也開放隨到隨打服務，即日起接種莫德納更可獲得精美禮品－健康米，數量有限送完為止，請民眾把握機會前往，打造最佳防護力。

衛生局長趙紋華表示，為提升接種可近性，民眾有需求並符合接種間隔，除透過平台預約也可電洽18鄉鎮衛生所或長庚、大林慈濟、灣橋榮民醫院、朴子醫院預約，感謝參與的所有工作人員，包括醫療院所醫護、衛生局所工作人員，提升疫苗涵蓋率，確保防疫安全讓大家安心健康過好年。

「防疫優先，生活正常！」翁章梁表示，嘉義縣第一劑疫苗施打率已有7成多，第二劑5成多，全台目前疫苗施打都相當順利，疫情也控制得很好，最關鍵還是在境外管理以及台灣人民都戴好口罩，國外不像國內平靜，沒有很多國家跟台灣一樣不受太大影響，感謝所有醫護人員努力，希望繼續保持良好的戰果，盡快還給大家正常生活。