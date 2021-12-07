男養8年網路偷賣1.5萬　可愛保育類豬鼻龜下場曝光

▲豬鼻龜為二級保育類動物。（圖／翻攝自農委會林務局自然保育網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓男子(27歲)，今年4月在網路社群，公開販售飼養8年第二級保育類野生動物豬鼻龜，被佯裝買家的員警盯上，以1,5500元成交，通知面交時當場被依違反野生動物法罪嫌逮捕，豬鼻龜也被送進六福村動物園保管，彰化地院近日審結，將林男判處6月有期徒刑，可易科罰金，緩刑貳年，但要付3萬元給公庫。

豬鼻龜是唯一完全水棲的淡水龜類，從陸生動物退化為水生動物，2004年首次登上世界自然基金會公布十大瀕危物種的前十名。由於牠是龜身豬鼻，模樣俏皮可愛，一度是小朋友爭相飼養的寵物。

行政院農委會為了跟隨國際保育腳步，2017年3月29日公告修正《保育類野生動物名錄》，將包含豬鼻龜等197種野外兩爬野生動物公告為保育類野生動物，同年5月1日開始生效，並開放在同5月底前登記完畢，避免已飼養民眾成為非法持有。

林男從2013年起即飼養豬鼻龜至被今年4月查獲止，已將長達有8年的時間，今年4月16日下午他另用蔡姓名字帳號，登入臉書社群「香港飛河龜／豬鼻龜(分享／討論專區)」文章下留言「20公分」還附上烏龜圖1張，供人選購。

此時佯裝買家的員警詢問時，林男「因為現在價格不菲，所以購買請三思」、「不然這樣好了15,500元，我送去給你」，還傳銀行存摺，雙方達成交易並約定在新竹竹東鎮面交，同月23日將人查獲，全案經警政署保七第五大隊，移送彰化地檢偵訊，象鼻龜也被送往六福村野生動物園保管。