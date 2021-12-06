不滿被廢照！遠航自救會要求恢復營運　交長：民航局已做明確決定

▲遠東航空董事長張綱維不滿被廢照。（圖／記者劉昌松攝）

記者許維寧／台北報導

遠東航空於前年無預警宣告停飛，並於去年初遭民航局依法廢除執照。但董座張綱維不服，已對民航局提出行政訴訟，並揚言要求民航局和解，若不和解將會提出50億國賠。今天（12/6）遠航自救會成員到交通部前陳情，交通部長王國材也表示，遠航有其權利打行政訴訟，但民航局已經做出很明確的撤照決定。

遠航自救會成員今天赴交通部和監察院前陳情，交通部長王國材今天則出席位於新北貢寮的三貂角燈塔啟用儀式，王國才接受媒體受訪時則表示，遠航由於無預警停飛已經被撤照，遠航日前提出訴願被駁則再提出行政訴訟。

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王國材指出，遠航依法有權利提出行政訴訟，但民航局先前已做出很明確的撤照決定。

遠航自救會的陳情書則指出，11月中下旬以來，自救會從電視、報紙、網路新聞看到董事長張綱維為遠東航空復照、復航，以及自身的清白大聲疾呼，得到的卻是政府官員的冷漠回應，對此決定站出來與他併肩作戰，爭取工作權。

自救會成員表示，遠航自108年12月12日宣布暫時停飛，去年舊曆年前張綱維宣布有資金進來幫助遠航渡過難關，不料放完假卻是空歡喜一場，民航局對遠航撤照以致公司無法繼續營運，這讓員工生活頓失依靠，加上受到新冠疫情影響，重新找工作的過程困難重重，自救會懇請政府能同意遠航儘快恢復營運，讓工作與生活可恢復日常。