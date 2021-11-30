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鳳榮豆奶系列新上市！在地非基改黃豆產製　改玻璃瓶裝免回收

▲鳳榮地區農會食品加工廠開幕暨「鳳榮豆奶」系列產品上市發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鳳榮地區農會食品加工廠開幕暨「鳳榮豆奶」系列產品上市發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳榮地區農會29日舉行今年鳳榮地區農會食品加工廠開幕暨「鳳榮豆奶」系列產品上市發表會，花蓮縣長徐榛蔚與鳳榮地區農會理事長徐芳鑑、鳳林鎮長蕭文龍、代表會主席林建平及與會貴賓共同為豆奶加工廠開幕，現場也陳列豆奶新商品，全新包裝通過食品安全檢驗，為在地大豆產業鏈注入新活力。

縣長徐榛蔚表示，鳳林、萬榮地區一直以來都是大豆盛產地，鳳榮食品加工廠因應而生，由於歷史悠久因此舊有設備多已不敷使用，為了落實食品加工廠機械及廠房設備更新，強化雜糧在國人食用的自給率，花蓮縣政府除了積極協助鳳林鎮公所於2020年花東基金提案計畫-「鳳榮地區農會食品加工廠改善計畫」，取得中央2千萬元補助經費支持，同年，花蓮縣政府也補助農會「食品工廠發展國產米穀雜糧加工事業設備改善計畫」近3百萬元，機器設備完成更新後，產能預計能提升3倍以上。

▲鳳榮地區農會食品加工廠開幕暨「鳳榮豆奶」系列產品上市發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼加工廠機器設備完成更新後，產能預計能提升3倍以上。

農業處長吳昆儒說明，鳳榮地區黃豆生產面積約為60-70公頃，總產量在60公噸上下，都是農會加工廠可以加工的量，提供在地大豆農友一個穩定的通路；本次計畫於2019年就開始策動，並於今年九月完工，近期完成HACCP的檢測，預計明年可以增設有機生產線；農會食品加工廠舊有的機器設備是以生產PP瓶（塑膠瓶）裝的豆奶為主要產品，為增強環保及食安，新購的廠房設備，以高溫殺菌、不含防腐劑、玻璃瓶裝、免回收、攜帶方便、衛生可靠為特色，藉以提升品牌知名度及開拓新的行銷通路。

▲鳳榮地區農會食品加工廠開幕暨「鳳榮豆奶」系列產品上市發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鳳榮地區農會於1960年成立全台第一家豆奶加工廠，至今已有61年的歷史，在當年鳳林鎮是國內黃豆的主要產區，幾乎家家戶戶都有種植黃豆，但是由於時空背景的轉變，造成黃豆產業漸漸沒落，豆奶加工廠使用的原料也全部由進口黃豆取代。

▲鳳榮地區農會食品加工廠開幕暨「鳳榮豆奶」系列產品上市發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鳯榮豆奶系列產品主打以在地種植非基改黃豆研磨製造，為顧及環境健康改以玻璃瓶裝。

鳳榮地區農會總幹事黃榮和於2017年7月1日上任後，積極推動農產品地產地銷工作，輔導農民種植『花蓮1號』黃豆品種，並取得有機、友善耕作、產銷履歷等驗證標章，黃豆收成後由農會以保證價格全數收購做為生產豆奶的原料，加工後的成品以『鳳榮豆奶』、『慢城豆奶』、『慢城有機豆奶』為品牌上市販售，主打以鳳林在地種植非基改黃豆研磨製造，並透過網路電商平台、實體通路促銷試飲活動、學校營養午餐、各級農會生鮮超市及學校食農教育DIY體驗活動，拓展在地黃豆產業的行銷通路，達到照顧農民福祉及農業永續經營的目標。

徐榛蔚指出，今年度鳳榮地區農會供應學校營養午餐飲用豆奶學生人數約2000人，範圍包含鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉及瑞穗鄉轄內國中、小學，學生每人每週喝1瓶/245cc，共計20週，總計供應數量40000瓶，使用在地黃豆原料約1030公斤，消耗在地黃豆的數量相當於農友種植面積約1公頃的產量。今年度與農民契作保價收購的面積達約10公頃，農會未來也期望能夠達到30公頃的目標，縣政府會和在地公所、農會，一起努力，給予在地農民更多的保障。

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