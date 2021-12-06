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挪威逍遙號郵輪爆Omicron疑似個案！增至17人確診　船上載3千多人

▲▼ 挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」（Norwegian Breakaway）。（圖／達志影像）

▲挪威逍遙號11月28日載著3200多人自紐奧良出發。（圖／達志影像，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」（Norwegian Breakaway）爆發疫情，繼先前驗出10人確診之後，再添7人染疫，總計船上17名乘客及船員感染新冠。令人關注的是，在首批10人確診者中，有一人疑似染上新變異株Omicron。

▲▼ 挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」（Norwegian Breakaway）。（圖／達志影像）

路透報導，挪威逍遙號11月28日載著3200多人自紐奧良出發，沿途停靠貝里斯（Belize）、宏都拉斯（Honduras）以及墨西哥（Mexico），並於5日返抵紐奧良。

路易斯安那州衛生廳4日消息指出，船上總計10名乘客及船員染疫。然而到了5日晚間，當局透過推特表示，在10名確診者中，有一名船員疑似感染Omicron，此人並非路易斯安那州的居民且並未下船。

在首波10人確診消息傳出後，依據最新統計，再添7人確診，這也讓挪威逍遙號總染疫人數增至17人。

路易斯安那州衛生廳先前表示，船上所有人上岸之前都將接受新冠檢測，若結果為陽性，就必須搭乘私人車輛返回住處，或在挪威郵輪公司提供的住處進行自我隔離。

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