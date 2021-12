挪威逍遙號郵輪爆Omicron疑似個案！增至17人確診　船上載3千多人

▲挪威逍遙號11月28日載著3200多人自紐奧良出發。(圖/達志影像,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

挪威郵輪公司旗下的「挪威逍遙號」(Norwegian Breakaway)爆發疫情,繼先前驗出10人確診之後,再添7人染疫,總計船上17名乘客及船員感染新冠。令人關注的是,在首批10人確診者中,有一人疑似染上新變異株Omicron。

路透報導,挪威逍遙號11月28日載著3200多人自紐奧良出發,沿途停靠貝里斯(Belize)、宏都拉斯(Honduras)以及墨西哥(Mexico),並於5日返抵紐奧良。

路易斯安那州衛生廳4日消息指出,船上總計10名乘客及船員染疫。然而到了5日晚間,當局透過推特表示,在10名確診者中,有一名船員疑似感染Omicron,此人並非路易斯安那州的居民且並未下船。

This includes 1 probable case of #Omicron which has been identified among the crew. This case is among the 10 cases that had been previously reported. The crew member is not a Louisiana resident and did not leave the ship.