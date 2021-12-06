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南非Omicron爆多例5歲以下染疫！「住院中順便被驗出」症狀很輕微

▲▼中央行流疫情指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

南非變異株Omicron肆虐，根據最新消息，南非出現不少5歲以下孩童病例。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前南非豪登省那邊訊息顯示，的確有5歲以下孩童病例，但多半都不是因為新冠住院，是其他問題住院順便被驗出來。

羅一鈞說，現在南非的確有部分病例是5歲以下小朋友，而且都確診Omicron，但大部分住院原因都不是因為新冠，都是其他病症住院，因為現在住院都會做篩檢，只要篩檢出陽性，就會檢查是不是Omicron，不過這些孩童多半都不是因為新冠住院，算是住院中順便被驗出來，症狀都很輕微，甚至沒有症狀。

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羅一鈞說，目前南非豪登省成人疫苗接種率還有5成左右，但全國接種率是2成多，以當地個案來看，主要感染者都是未接種或未完整接種疫苗者，小朋友因為還沒有疫苗可以接種，所以有染疫增加的趨勢。

但羅一鈞也提到，根據目前觀察，Omicron重症比過去少，不過當然還是有少數零星個案需要住加護病房，但和之前的Beta和Delta的疫情來說，重症確實少比較多，不過因為Omicron才剛出來，現在還需要觀察2個星期左右，才能確定這波疫情的相關重症或致死比例。

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