Omicron傳染力比Delta高1.3倍　BNT效力還剩90%！打完半年仍可抵禦

▲以色列媒體指出，輝瑞疫苗在對抗Omicron病毒的效力高達90%，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列是全球新冠疫苗接種率最高的國家之一，但該國最近還是爆出了11宗Omicron病例，讓人們慌了手腳。當地媒體12月1日取得資料指出，儘管Omicron的傳染力比Delta高，但輝瑞（BNT）疫苗還是能為接種者提供高達90%的防護力，而且6個月內完整接種或施打加強劑者也能抵禦Omicron。

以色列《第12頻道》最近引述初始數據指出，Omicron病毒的傳染力極強，是Delta病毒的1.3倍，而且未接種疫苗者出現重症的機率也比Delta高出2.4倍，不過幸運的是，該國施打最多的輝瑞疫苗依舊能提供良好的保護力。

報導稱，輝瑞疫苗在預防感染Omicron的效力為90%；雖然疫苗效力比預防Delta的95%略低，但它在預防Omicron重症方面和Delta一樣有效，保護力高達93%。

儘管以色列衛生部目前尚未掌握《第12頻道》報導所提及的數據，但衛生部長霍羅威茨（Nitzan Horowitz）證實，6個月內完整接種或施打加強劑者也能抵禦Omicron，「因此接種疫苗在這個緊要關頭極其重要」。

以色列衛生部官員阿爾羅伊─普雷斯（Sharon Alroy-Preis）提到，南非每日新增確診數激增的現象令人擔憂，「但還好初步資訊顯示，迄今的病例都屬於輕症，當然我們還需要進行更多的觀察與研究」。

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