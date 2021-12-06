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快訊／柯文哲宣布北市第三劑疫苗今開打　18家預約門診一次看

▲▼北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲北市防疫記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵、杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，第三劑間隔縮短為5個月即可接種，優先開放第1至3類及因公需出國的外交、運動選手施打，7/2之前打過第二劑者可到醫療院所預約施打莫德納。台北市長柯文哲6日宣布，追加第3劑疫苗按照三類別對象接種，同時北市府也公布可預約接種疫苗的18家診所，供民眾查詢，目前規劃就只有莫德納疫苗。

針對追加第3劑疫苗如何施打，長柯文哲表示，北市按照1至3類對象來進行接種作業，第一類醫事人員由醫院自行造冊，不論是護理師、掃地或洗衣服人員，只要打過2劑疫苗且超過5個月，醫院都要自己負責安排接種，如果出現沒打疫苗進而造成感染，每1例開罰1500元起跳。

第二類為地方政府防疫人員，包含警消人員、里長、里幹事、臨長、清潔隊、社工、防疫旅館人員、防疫計程車等，第三類則為高接觸風險工作者及因公務需出國者，原則上由專案造冊集中接種，會在北市衛生局疾病管制科設立專線電話，「要打才造冊，要有信用！」造冊後疾管科會媒合去哪場所施打。至於其他人已打滿2劑且間隔5個月者可至北市18家合約診所接種。

柯文哲說，目前規劃就只有莫德納疫苗，民眾就自行上網預約。

▼北市疫苗接種規劃。（點圖可放大／北市府提供）

▲▼北市疫苗接種規劃。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫苗接種規劃。（圖／北市府提供）

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