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6陽光女導航誤闖露營區　不理13度道歉業者火大關門捶車

記者黃孟珍／苗栗報導

6名準備前往新竹尖石鄉爬山的女子，因導航錯誤誤闖1處私人露營區。業者發現後從後方一路按喇叭警示，但車內的人都無發覺；業者一怒之下竟關門不讓她們離開，還用機車當住她們的路，嚇得趕緊報警並加速駛離，不料業者還用身體擋路並捶打車前引擎蓋，6人連忙道歉也沒用，只好報警求援。

▲6名準備前往新竹登山的女子，因導航走錯路誤闖私人露營區，正要離區時遭業者攔車捶打。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲6名準備前往新竹登山的女子，因導航走錯路誤闖私人露營區，正要離區時遭業者攔車捶打。（圖／記者黃孟珍翻攝）

駕駛游姓女子表示，10月29日上午一行6人準備前往新竹尖石鄉「高島縱走」，不料導航卻一路帶著她們走另一個方向，由於山路很小無法回頭，就這樣一直開進了1處私人露營區，準備入內迴轉離開；不料露營區曾姓業者騎著車從後面趕來，並指責她們怎可未經許可闖入，游女6人13度道歉致意，卻還是止不住曾男的怒火。

游女驚恐的說，當時大家一直道歉，曾男卻不領情，還不停的謾罵，大家本想離開，曾男竟將鐵門拉起，作勢不讓他們離開，就在鐵門關起來之前，趁縫隙趕緊加速離開。可是業者又騎車追趕，還擋在前面不讓他們走，更大力捶打引擎蓋，6人才趕緊報警求援。

▲▼業者一開始還想將鐵門關起來，不讓大家離開；游女等人趁隙離開後，曾男竟用手捶車輛；游女也已報警求償。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼業者一開始還想將鐵門關起來，不讓大家離開；游女等人趁隙離開後，曾男竟用手捶車輛；游女也已報警求償。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼業者一開始還想將鐵門關起來，不讓大家離開；游女等人趁隙離開後，曾男竟用手捶車輛；游女也已報警求償。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不過曾男也表示，一開始當他們誤走山路時，就已經騎車按喇叭警告她們了，但她們甩都不甩，一路開進自家露營區，只想和她們說不可以這樣，雖說她們不停道歉，但卻又開窗說已經報警，當他聽到時整個火都上惱了，才會想攔住她們，就等警察來處理再離開。

但游女開了車就要走，他只好站在車前擋住車，但車子還是不停往前移動，幾乎推著他身體前進，才一怒之下大力用手捶車。但游女心有不甘，已報警處理。曾男得知後也回應，報警就報警，就算上法庭也會這樣和法官說。

不過律師指出，從行車記錄器上顯示，游女等6人並無無故闖入的問題，單純是走錯路所至，不構成「侵入住宅罪」。但曾姓業者以機車、身體擋住游女車輛不讓離開，恐觸犯妨害自由罪嫌，另外，用手捶打車輛部份，也可主張毀損賠償事宜。

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